Il prezzo sale, ma il Milan c’è: Tare studia un nuovo assalto all’esterno

Il club rossonero potrebbe farsi nuovamente avanti per un “vecchio” obiettivo di mercato: l’indiscrezione dall’Inghilterra.

Nel corso della scorsa finestra estiva del calciomercato il Milan aveva delle idee ben precise sui ruoli nei quali intervenire. Tra questi c’era quello di terzino destro, nel quale è arrivato Zachary Athekame.

Il 20enne svizzero prelevato dallo Young Boys per circa 10 milioni di euro non era la prima scelta della società rossonera, non è un segreto. L’obiettivo numero 1 è sempre stato Guéla Doué, 23enne in forza allo Strasburgo e fratello del noto Désiré, stella del Paris Saint Germain. Dal 2024 milita nella squadra della regione del Grand Est e che condivide con il Chelsea la medesima proprietà, il consorzio americano BlueCo, guidato da Todd Boehly.

Calciomercato Milan, Guéla Doué: le ultime news

Igli Tare ha provato concretamente a portare il terzino francese a Milano, però non ha avuto successo. Troppa distanza tra domanda e offerta. A fronte di una richiesta di 27-30 milioni di euro dello Strasburgo, il Milan è arrivato ad offrire circa 22 milioni di euro. Il club rossonero era partito da circa 15 milioni e poi ha fatto alcuni rilanci fino a sfondare quota 20, però a un certo punto ha deciso di abbandonare questa pista di mercato e di valutarne altre meno costose.

Secondo quanto spiegato da CaughtOffside, il Milan sarebbe ancora interessato a rinforzare la fascia destra e vedrebbe in Doué una scelta perfetta. Ma attenzione alla concorrenza: Chelsea, Aston Villa, Brighton, Brentford, Lipsia e Real Betis stanno seguendo con attenzione le prestazioni del giocatore. Il Chelsea è nella posizione più forte, condividendo la medesima proprietà con lo Strasburgo. Alcuni osservatori dei Blues sono stati in Francia per assistere alla partita tra Strasburgo e PSG, nella quale il terzino è stato protagonista in positivo, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva.

CaughtOffside spiega che il prezzo del cartellino potrebbe superare i 30 milioni di euro, cifra che difficilmente il Milan investirà. A destra Massimiliano Allegri ha un titolarissimo come Alexis Saelemaekers, sotto esame c’è il vice Athekame. Se lo svizzero non dovesse convincere, allora potrebbe esserci un nuovo innesto nel ruolo, però a prezzo non alto come quello necessario per acquistare Doué, che appare ormai fuori portata.

In Inghilterra hanno ribadito l’interesse del Milan, però ci sorprenderebbe un nuovo assalto di Tare per il terzino francese. Il Chelsea è in pole position e forse dietro alla richiesta alta dello Strasburgo in estate c’erano proprio i Blues, interessati a valutare il rendimento del giocatore in vista di un futuro investimento.