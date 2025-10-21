Lo convince Modric, altro colpo dal Real Madrid: rinforzo in attacco

Le ultime sul mercato del Milan. I rossoneri puntano a prendere il calciatore dei Blancos. Ecco di chi si tratta: il punto della situazione

E’ un Milan che si gode il primato quello che ha iniziato la settimana che porterà alla sfida contro il Pisa. Una sfida da non sbagliare per cercare di continuare a guadagnare punti sulle avversarie. E’ ovviamente presto per parlare di obiettivo Scudetto, ma i tifosi del Diavolo iniziano a crederci.

Massimiliano Allegri continua, però, a predicare calma, sapendo che le insidie sono sempre dietro l’angolo. I periodi complicati ci saranno e bisogna saperli affrontare nel migliore dei modi. Il Diavolo in questo momento sta giocando in emergenza per via dei tanti infortuni.

Domenica contro la Fiorentina mancavano Adrien Rabiot, Chris Pulisic, Ardon Jashari, Estupinan, Nkunku e Ruben Loftus-Cheek. Scelte obbligate dunque per il tecnico livornese, che con gli uomini di Alberto Gilardino potrà contare verosimilmente sugli stessi elementi.

Gli unici che possono aggregarsi al gruppo sono l’attaccante transalpino e il centrocampista inglese, che resteranno in dubbio, però, fino alla fine. In questi giorni, così, stanno emergendo tutti i limiti della rosa, costruita in estate da Igli Tare e Giorgio Furlani. Una rosa che secondo Allegri avrebbe avuto bisogno di un difensore centrale esperto, un esterno e soprattutto di un attaccante.

Milan, occhi in casa Real Madrid: Modric dà una mano

Così il Milan si sta guardando attorno alla ricerca di un attaccante da aggiungere alla rosa. In estate si era fatto anche il nome di Gonzalo García del Real Madrid. Il giovanissimo calciatore può lasciare la capitale spagnola in prestito per giocare con maggiore continuità.

Il fascino del Milan può certamente influenzare Garcia a scegliere l’Italia. C’è anche il fattore Luka Modric, che potrebbe spingere l’attaccante a dire sì al Diavolo. I rossoneri, però, non sono gli unici sulle tracce del calciatore. In Inghilterra sono diversi i club che vogliono provare a mettere le mani su Garcia.

Il West Ham, il Fulham e l’Aston Villa sono in prima fila per prenderlo. Ma l’attaccante ha davvero parecchio mercato: piace ovviamente anche in Spagna, con Villarreal e Valencia pronte a capire la fattibilità dell’affare