Rigore Milan-Fiorentina, c’era o no: Rocchi spazza via ogni dubbio

Il Corriere dello Sport ha riportato le dichiarazioni del designatore Rocchi in merito al discusso rigore di Milan-Fiorentina

Sapevamo che sarebbero stati giorni polemici dopo Milan-Fiorentina di domenica e così è e sarà ancora per qualche tempo. L’episodio del rigore concesso a Gimenez dopo l’intervento di Fabiano Parisi continua a far discutere, in attesa delle posizioni ufficiali. Nella giornata di ieri, la Gazzetta dello Sport aveva fatto sapere che per l’AIA il rigore c’era e che l’arbitro Marinelli non sarebbe stato fermato. Oggi invece arrivano le parole di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, che cambia tutto. “Non è rigore e non è da VAR“, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Una frase che sintetizza la linea di pensiero del responsabile degli arbitri italiani, deciso a tracciare una direzione precisa sull’utilizzo della tecnologia. Rocchi da tempo porta avanti una battaglia per eliminare i cosiddetti “rigorini” e ristabilire un metro di giudizio coerente, basato su episodi chiari e non soggettivi. Sia l’arbitro Marinelli che il VAR Abisso, spiega ancora il quotidiano, verranno fermati.

Marinelli e Abisso fermati: la decisione di Rocchi

L’errore di San Siro verrà analizzato pubblicamente oggi, nella puntata di Open VAR su DAZN, dove dovrebbe intervenire Andrea De Marco, coordinatore arbitri-società, in sostituzione di Rocchi impegnato all’estero. La posizione della Commissione resta ferma: non c’erano gli estremi per l’intervento del VAR, e l’OFR (On Field Review) è stato un errore di valutazione.

Marinelli, che in un primo momento aveva lasciato correre, ha cambiato idea dopo la revisione, assegnando un rigore che ha inciso in modo determinante sull’andamento del match. Abisso, dal canto suo, non avrebbe dovuto richiamare il collega. Entrambi resteranno probabilmente fermi per almeno un turno, forse due, con un possibile ritorno in B.

Non ci resta che attendere quindi la puntata di Open VAR di oggi per avere un quadro più chiaro della situazione, visto che, ad ora, c’è ancora grande confusione. L’episodio sta facendo discutere parecchio i tifosi soprattutto delle altre squadre: interisti e napoletani si sono riversati sui social per scatenarsi. La decisione di Marinelli in effetti è abbastanza discutibile visto che la manata di Parisi è lieve e di certo non basta per non far arrivare Gimenez verso il pallone.