Allegri tira un sospiro di sollievo: recuperato un giocatore per Milan-Pisa

In vista del match di Serie A in programma a San Siro, l’allenatore rossonero ritrova un calciatore che può essere molto importante.

La discussa vittoria contro la Fiorentina ha portato il Milan in testa alla classifica del campionato, ma è presto per rilassarsi. Mancano tante giornate da giocare e Massimiliano Allegri vuole una squadra pienamente concentrata partita per partita. La prossima è contro il neopromosso Pisa, che venerdì arriverà a San Siro per provare a sorprendere i rossoneri, come ha fatto la Cremonese alla prima giornata.

Per Allegri sarebbe importante recuperare qualche giocatore, visto che contro la Fiorentina era in emergenza. Sicuramente non potranno esserci Adrien Rabiot, Ardon Jashari e Christian Pulisic, che rivedremo a novembre. Sembra certa anche l’assenza di Pervis Estupiñan, alle prese con un infortunio a una caviglia.

Verso Milan-Pisa: le condizioni di Nkunku e Loftus-Cheek

Stando alle ultime notizie arrivate da Milanello, nell’allenamento di oggi si è rivisto in gruppo Christopher Nkunku. Infortunatosi con a un alluce durante la sosta nazionali, l’ex Chelsea aveva saltato Milan-Fiorentina. Ora sta meglio e potrà essere convocato per l’impegno contro il Pisa. Il fatto di averlo in panchina e di poterlo schierare anche solo per 20-30 minuti sarebbe utilissimo per Allegri, che domenica si è ritrovato a schierare Alexis Saelemaekers seconda punta per lasciarsi un’arma offensiva (Santi Gimenez) da utilizzare nel secondo tempo.

Se Nkunku è tornato in gruppo, invece Ruben Loftus-Cheek anche oggi ha svolto un allenamento personalizzato. Il centrocampista inglese aveva accusato un affaticamento muscolare prima di Milan-Fiorentina e non è ancora guarito. Vedremo se nella giornata di domani ci saranno novità positive sulle sue condizioni fisiche, anche se oggi appare complicato vederlo nella lista convocati per il match contro il Pisa. Bisogna attendere. Alle ore 12 di domani ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e ci saranno certamente dei chiarimenti per quanto riguarda le condizioni dei calciatori alle prese con problemi fisici.