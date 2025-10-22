Tra polemiche esagerate e paure: il Milan è tornato e tutti ora lo temono

Ecco quanto accaduto dopo il rigore assegnato ai rossoneri. Polemiche infinite e ora c’è un grosso rischio

Sono passati tre giorni e il rigore assegnato al Milan per fallo su Santiago Gimenez sta facendo discutere ancora tantissimo. Ai vertici arbitrali hanno cambiato idea e il popolo della Fiorentina continua a gridare allo scandalo.

“I simulatori sono il male del calcio. Gimenez, francamente scarso, ha preso in giro tutti. I tifosi della Fiorentina, gli appassionati del pallone italiani. Tutti coloro, insomma, che amano il calcio e in Italia sono costretti ad assistere a fatti scandalosi come quello di domenica. Perché chi lo fa è uno scarso. E nessuno parla“, dice a La Nazione l’ex difensore della Fiorentina, Pasquale Bruno.

Parole pesanti indirizzate ad un calciatore che come mostrano le immagini è colpito al volto da Parisi. All’attaccante viene così impedito di raggiungere il pallone. C’è dunque chi prende le sue difese, come Fabio Ravezzani:

Il punto non è l’intensità della manata, ma la volontà di impedire una giocata. Il ragionamento di De Marco non regge. Se un calciatore si disinteressa del pallone e mette una mano sul viso dell’avversario commette comunque fallo. L’intensità riguarda solo la possibile espulsione — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) October 21, 2025

Rigore Milan: l’episodio divide, ma tutti ne parlano

Ma il popolo viola in queste ore sta trovando tanti alleati. A scrivere dell’episodio sono stati in molti, esperti della comunicazione e non.

Non che ce ne fosse bisogno, ma l’Aia ha ufficialmente ammesso l’errore di Abisso nel richiamare Marinelli sul presunto rigore Parisi/Gimenez in #MilanFiorentina tirando in ballo anche #Thuram e Bonny in #JuventusInter. Nonostante le fake news circolate successivamente ecco la… pic.twitter.com/gXP7BO11XI — Simone Togna (@SimoneTogna) October 21, 2025

La posizione ufficiale dell’AIA sul rigore di Milan-Fiorentina: “Marinelli aveva letto bene la situazione in campo. Il Var non deve intervenire sull’intensità, è una valutazione di campo ed è una valutazione che fa l’arbitro. Gianluca Rocchi sta portando avanti una soglia di… pic.twitter.com/NYB434DtuB — Daniele Mari (@marifcinter) October 21, 2025

È partita la chat dei giornalistoni telecomandati da Polifemo. Erano rimasti a Monaco di Baviera, ma si sono magicamente risvegliati per combattere con lo smoking bianco. pic.twitter.com/dykWnacJOl — El Paròn (@elparon1899) October 21, 2025

A scrivere di quanto accaduto è soprattutto il popolo interista, che evidentemente sente sempre più aria di derby (accade spesso lo stesso anche a parti invertite). Ma è evidente – come sottolineano tanti tifosi del Milan sui social – che il Diavolo è davvero tornato, è lì in testa alla classifica e qualcuno inizia forse a temerlo per la lotto Scudetto.

Ora, la paura del popolo rossonero, è che questa pressione mediatica porti a degli errori contro la squadra di Massimiliano Allegri. Un rischio con il quale si deve, però, imparare nuovamente a fare i conti. Anche così si torna grandi, diventando più forte di tutti e tutto.