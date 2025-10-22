Home » Milan News » Tra polemiche esagerate e paure: il Milan è tornato e tutti ora lo temono

Tra polemiche esagerate e paure: il Milan è tornato e tutti ora lo temono

Ecco quanto accaduto dopo il rigore assegnato ai rossoneri. Polemiche infinite e ora c’è un grosso rischio

Tra polemiche esagerate e paure: il Milan è tornato e tutti ora lo temono (LaPresse) – MilanLive.it

Sono passati tre giorni e il rigore assegnato al Milan per fallo su Santiago Gimenez sta facendo discutere ancora tantissimo. Ai vertici arbitrali hanno cambiato idea e il popolo della Fiorentina continua a gridare allo scandalo.

I simulatori sono il male del calcio. Gimenez, francamente scarso, ha preso in giro tutti. I tifosi della Fiorentina, gli appassionati del pallone italiani. Tutti coloro, insomma, che amano il calcio e in Italia sono costretti ad assistere a fatti scandalosi come quello di domenica. Perché chi lo fa è uno scarso. E nessuno parla“, dice a La Nazione l’ex difensore della Fiorentina, Pasquale Bruno.

Parole pesanti indirizzate ad un calciatore che come mostrano le immagini è colpito al volto da Parisi. All’attaccante viene così impedito di raggiungere il pallone. C’è dunque chi prende le sue difese, come Fabio Ravezzani:

Rigore Milan: l’episodio divide, ma tutti ne parlano

Ma il popolo viola in queste ore sta trovando tanti alleati. A scrivere dell’episodio sono stati in molti, esperti della comunicazione e non.

Allegri sorride
Rigore Milan: l’episodio divide, ma tutti ne parlano (LaPresse) – MilanLive.it

A scrivere di quanto accaduto è soprattutto il popolo interista, che evidentemente sente sempre più aria di derby (accade spesso lo stesso anche a parti invertite). Ma è evidente – come sottolineano tanti tifosi del Milan sui social – che il Diavolo è davvero tornato, è lì in testa alla classifica e qualcuno inizia forse a temerlo per la lotto Scudetto. 

Ora, la paura del popolo rossonero, è che questa pressione mediatica porti a degli errori contro la squadra di Massimiliano Allegri. Un rischio con il quale si deve, però, imparare nuovamente a fare i conti. Anche così si torna grandi, diventando più forte di tutti e tutto.

