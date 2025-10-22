Milan-Napoli, lo scambio è apparecchiato: Conte e Allegri dicono si

Si pensa già al 2026. Gli azzurri e i rossoneri sono pronti a darsi una mano: ecco chi può lasciare la Campania per trasferirsi al Diavolo

L’ultima sfida tra il Milan e il Napoli ha visto i rossoneri esultare. Lo hanno fatto dopo una partita davvero complicata per via dell’espulsione di Estupinan. Luka Modric e compagni, però, sono riusciti a portare a casa i tre punti dimostrando un grandissimo carattere.

Il match di San Siro, contro i campioni d’Italia, ha dimostrato che il vento è finalmente cambiato. Massimiliano Allegri sta lavorando davvero bene su un gruppo, reduce da una stagione disastrosa. Gli inserimenti di elementi importanti come Adrien Rabiot e del Pallone d’Oro croato stanno chiaramente facendo la differenza, ma è presto per capire se il Milan potrà lottare fino in fondo per lo Scudetto e se tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte ci sarà una sfida a distanza.

I due tecnici sono garanzia di successo e lavoreranno per provare ad ottenere il massimo. Saranno dunque ‘nemici’ in campo, ma in estate potrebbero darsi una mano, scambiandosi due calciatori. Un’idea che potrebbe presto decollare.

Calciomercato Milan, Meret per il dopo Maignan: ecco l’affare col Napoli

Mike Maignan continuerà ad avere ancora per qualche settimana la lente di ingrandimento puntata addosso: Giorgio Furlani e Igli Tare non hanno ancora gettato la spugna e proveranno a far firmare al francese il rinnovo di contratto.

Va detto, però, che dalle parti di Casa Milan, in via Aldo Rossi, non si respira grande fiducia. Guardarsi attorno è dunque un obbligo. Lo è perché il Diavolo non può farsi trovare impreparato qualora il francese decidesse di cambiare aria. Il Milan così sta osservando, soprattutto, dei numeri uno, che militano nel campionato italiano.

Tra i profili che piacciono c’è sicuramente quello di Caprile del Cagliari e di Suzuki del Parma, ma nelle ultime ore si è tornati a parlare con forza di Meret, che può lasciare il Napoli dopo l’arrivo di Milinkovic-Savic. Il Milan è chiaramente una destinazione gradita: l’affare può decollare anche attraverso uno scambio.

In casa rossonera, d’altronde, ci sono diversi elementi che piacciono ad Antonio Conte. Uno di questi è Ruben Loftus-Cheek che ha una situazione contrattuale simile a quella di Meret. L’attuale tecnico campione d’Italia ha messo da tempo Yunus Musah nel mirino, ma il nome dell’americano può tornare di moda qualora l’Atalanta decidesse di non riscattarlo.