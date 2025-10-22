Modric svuota l’Apple Store: quanto ha speso per regalare un iPhone a tutti

Gimenez ha rivelato che Modric ha regalato un iPhone a tutta la squadra come rito di iniziazione: quanto ha speso il centrocampista

Luka Modric ha fatto un regalo speciale per ogni singolo componente della squadra. A rivelarlo è stato Santiago Gimenez in una diretta social: “Siamo arrivati ​​nello spogliatoio e ogni giocatore aveva il suo nuovo iPhone al suo posto“, le parole dell’attaccante messicano. Il video della diretta è diventato virale nella giornata di ieri su ogni social ed è stato super condiviso dai tifosi.

Modric è arrivato al Milan in estate dopo la fine del contratto con il Real Madrid: avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, anche valutare un ritiro, invece ha scelto di vestire la maglia che tifava da bambino. “Ho vinto tutto ma il mio sogno è vincere con il Milan“, ha detto in un’intervista al TG1. Parole da brividi per un giocatore speciale che sta facendo qualcosa di clamoroso in questo inizio di stagione. Trascinatore vero e proprio, leader tecnico ed emozionale. Che ha deciso di regalare un iPhone ad ogni singolo elemento della squadra per un motivo ben preciso.

Santi Gimenez: “We arrived at our dressing room and each player had the new IPhone in his place, Modrić gave it to us. He bought each of us a phone. When a player arrives at a new team he has to sing in front of everyone. Instead of singing, he decided to buy everyone phones.” ❤️ pic.twitter.com/7EkPutRE5O — Ele (@EleModric) October 21, 2025

Perché Modric ha regalato un iPhone ai compagni di squadra

A spiegare il perché di questo bellissimo gesto è lo stesso Gimenez: sappiamo che, quando un nuovo giocatore arriva in una nuova squadra, deve cantare davanti a tutti, invece il croato ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi nuovi compagni.

Un rito di iniziazione a tutti gli effetti, e gesto ovviamente apprezzatissimo da tutti. Gimenez non ha rivelato di che modello si tratti, ma possiamo immaginare che sia un iPhone 16, visto che quando Modric è arrivato al Milan non era ancora uscito il 17 (annunciato e messo sul mercato a fine settembre). Ma quanto gli è costato?

L’iPhone è chiaramente un top di gamma del suo genere ed è uno degli smartphone più utilizzati al mondo. Uno strumento con grandi prestazioni che, nel corso degli ultimi anni, è diventato quasi un must have per chiunque. Ha un valore tecnico enorme e quindi anche inevitabilmente economico, infatti è molto costoso. Ci sono vari modelli ma, nel caso di Modric, prendiamo in considerazione la versione Pro, che a listino costa intorno ai 1339 euro.

Al Milan ci sono 22 giocatori in rosa: a quel punto, l’operazione aritmetica è molto semplice: il costo totale è di quasi 30mila euro. Una cifra enorme per noi comuni mortali, non per un calciatore di Serie A e ancora meno per uno come Luka Modric. Nei suoi anni al Real Madrid, è arrivato a guadagnare 120 milioni solo di stipendi del club, senza quindi considerare cifre dagli sponsor e altre entrate. Insomma, un gesto apprezzatissimo che siamo certi non influirà molto sul conto corrente del centrocampista rossonero.