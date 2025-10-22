Home » Milan News » Modric svuota l’Apple Store: quanto ha speso per regalare un iPhone a tutti

Modric svuota l’Apple Store: quanto ha speso per regalare un iPhone a tutti

di

Gimenez ha rivelato che Modric ha regalato un iPhone a tutta la squadra come rito di iniziazione: quanto ha speso il centrocampista

Modric si affaccia alla finestra
Modric regala un iPhone a tutti

Luka Modric ha fatto un regalo speciale per ogni singolo componente della squadra. A rivelarlo è stato Santiago Gimenez in una diretta social: “Siamo arrivati ​​nello spogliatoio e ogni giocatore aveva il suo nuovo iPhone al suo posto“, le parole dell’attaccante messicano. Il video della diretta è diventato virale nella giornata di ieri su ogni social ed è stato super condiviso dai tifosi.

Modric è arrivato al Milan in estate dopo la fine del contratto con il Real Madrid: avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, anche valutare un ritiro, invece ha scelto di vestire la maglia che tifava da bambino. “Ho vinto tutto ma il mio sogno è vincere con il Milan“, ha detto in un’intervista al TG1. Parole da brividi per un giocatore speciale che sta facendo qualcosa di clamoroso in questo inizio di stagione. Trascinatore vero e proprio, leader tecnico ed emozionale. Che ha deciso di regalare un iPhone ad ogni singolo elemento della squadra per un motivo ben preciso.

Perché Modric ha regalato un iPhone ai compagni di squadra

A spiegare il perché di questo bellissimo gesto è lo stesso Gimenez: sappiamo che, quando un nuovo giocatore arriva in una nuova squadra, deve cantare davanti a tutti, invece il croato ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi nuovi compagni.

Modric saluta i tifosi
Modric regala un iPhone a tutti

Un rito di iniziazione a tutti gli effetti, e gesto ovviamente apprezzatissimo da tutti. Gimenez non ha rivelato di che modello si tratti, ma possiamo immaginare che sia un iPhone 16, visto che quando Modric è arrivato al Milan non era ancora uscito il 17 (annunciato e messo sul mercato a fine settembre). Ma quanto gli è costato?

L’iPhone è chiaramente un top di gamma del suo genere ed è uno degli smartphone più utilizzati al mondo. Uno strumento con grandi prestazioni che, nel corso degli ultimi anni, è diventato quasi un must have per chiunque. Ha un valore tecnico enorme e quindi anche inevitabilmente economico, infatti è molto costoso. Ci sono vari modelli ma, nel caso di Modric, prendiamo in considerazione la versione Pro, che a listino costa intorno ai 1339 euro.

Al Milan ci sono 22 giocatori in rosa: a quel punto, l’operazione aritmetica è molto semplice: il costo totale è di quasi 30mila euro. Una cifra enorme per noi comuni mortali, non per un calciatore di Serie A e ancora meno per uno come Luka Modric. Nei suoi anni al Real Madrid, è arrivato a guadagnare 120 milioni solo di stipendi del club, senza quindi considerare cifre dagli sponsor e altre entrate. Insomma, un gesto apprezzatissimo che siamo certi non influirà molto sul conto corrente del centrocampista rossonero.

