Tare ha pronto il doppio colpo, ma Allegri spiazza tutti

Le ultimissime sul Milan e i possibili colpi di mercato a gennaio. Ecco cosa sta succedendo dalle parti di via Aldo Rossi

Domani sarà già vigilia di campionato per il Milan di Massimiliano Allegri, chiamato a sfidare il Pisa di Alberto Gilardino per l’ottava giornata di Serie A. Sarà un match da non sbagliare per il Diavolo nonostante la grande emergenza. Nelle prossime ore inizieremo a capire chi tra gli infortunati recupererà.

Non ci sono, ovviamente, speranze per Adrien Rabiot e Chris Pulisic, che non torneranno prima della sosta. Situazione simile per Ardon Jashari, che sta recuperando dopo il lungo infortunio. Le attenzioni, dunque, sono puntate soprattutto su Estupinan, Nkunku e Ruben Loftus-Cheek.

Anche per il terzino sudamericano bisognerà ancora aspettare, per il francese e l’inglese, invece, ci sono buone possibilità di rivederli già in campo. Se dovessero allenarsi con il resto del gruppo già oggi, la loro convocazione sarebbe praticamente certa.

L’emergenza ha dunque messo in risalto i problemi di costruzione della rosa del Diavolo, che ha oggettivamente un organico non proprio ricco. Per qualcuno, però, non essendoci le coppe può essere considerato all’altezza della situazione.

Milan, Allegri ha le idee chiare: cosa succede a gennaio

I tifosi del Milan, ovviamente, non la pensano così. Massimiliano Allegri, invece, come sottolinea Tuttosport, appare soddisfatto della rosa a disposizione.

Ciò significa che a gennaio non arriveranno rinforzi? No, Igli Tare sta pensando di puntellare la rosa, ma si aspetta di capire come reagiranno le incognite. Se Athekame e Bartesaghi dovessero rispondere presente nelle prossime settimane, un acquisto sugli esterni potrebbe essere rinviato in estate.

Discorso simile per il centravanti. L’investimento in avanti il Milan vuole farlo, ma senza fretta. Santiago Gimenez, però, sta iniziando a dare i giusti segnali e adesso tutti si aspettano che inizi a segnare. Dopo Rafa Leao, poi, c’è attesa per Nkunku. In avanti, dunque, non sembrano esserci particolari esigenze.

Un nuovo centrale di difesa esperto, però, farebbe comodo. E’ vero che fino a questo momento Gabbia, Tomori, Pavlovic e de Winter (anche se non ha giocato tantissimo) hanno risposto bene, ma quattro difensori più il giovanissimo Odogu appaiono davvero pochi. Se il Milan dovesse essere lì, in lotta per lo Scudetto, Allegri meriterebbe almeno un paio di regali senza alcun dubbio.