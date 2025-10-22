Vuole il Mondiale, lascia l’Arabia Saudita per il Milan

Il calciatore può far ritorno in Italia e vestire il rossonero. La scelta fa felice Massimiliano Allegri. Il punto della situazione

Non è certo il momento per pensare al calciomercato. Per il Milan già domani sarà vigilia di campionato. I rossoneri sono, infatti, chiamati a scendere in campo contro il Pisa, venerdì allo stadio San Siro. Un avversario in difficoltà, ma che il Diavolo non può certo sottovalutare.

Il Milan ci arriva con la solita emergenza. Oggi capiremo se Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku saranno convocati. Sarebbero due importanti recuperi, per una squadra che contro la Fiorentina ha potuto, di fatto, disporre solamente di un’alternativa davvero valida tra gli attaccanti. Massimiliano Allegri si è potuto affidare a Santiago Gimenez, che ha cambiato la partita, con il suo ingresso. Il messicano, con il recupero di Nkunku, potrebbe però essere impiegato dal primo minuto.

Mentre il tecnico livornese e i giocatori sono totalmente concentrati sulla gara, valevole per l’ottava giornata di Serie A, la dirigenza sta ovviamente pensando anche al calciomercato, oltre che ai rinnovi. Sul tavolo di Igli Tare e Giorgio Furlani ci sono i contratti di Mike Maignan, Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori, ma si guarda ai possibili rinforzi.

Milan, colpo in difesa: dall’Arabia Saudita alla Serie A

Massimiliano Allegri spera di ricevere qualche giocatore nuovo dal calciomercato. A dicembre si avranno le idee chiare: oggi la lente di ingrandimento è puntata sull’attaccante, ma la crescita di Santiago Gimenez, con i primi gol di Rafa Leao, potrebbero spostare il focus altrove.

Il tecnico livornese non ha smesso di sperare di ricevere un centrale d’esperienza. E’ vero, Gabbia, Pavlovic, Tomori e De Winter stanno offrendo garanzie, ma continuando a giocare con la difesa a tre, servirebbe almeno un altro elemento per completare il reparto.

Giorgio Furlani e Igli Tare stanno così sondando il mercato alla ricerca di un’opportunità. Una può arrivare dall’Arabia Saudita. Il nome cerchiato in rosso è quello di Merih Demiral, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Può lasciare l’Al-Ahli a gennaio. Ha voglia di giocare in un campionato più competitivo per farsi trovare pronto qualora la Turchia andasse ai Mondiali.

La Serie A può essere la giusta meta. Demiral la conosce bene: ha la giusta esperienza per tornare utile al Milan. E’ un classe 1998 e investire su di lui appare dunque possibile. Se Tare e Furlani dovessero percepire le giuste motivazioni, sono pronti a puntarci.