Milan-Pisa, stavolta non gioca titolare: scelta inedita di Allegri

Allegri prepara la sfida contro il Pisa di domani: potrebbe esserci una novità inedita di formazione, come annunciato dall’allenatore in conferenza

La prima della classe sfida l’ultima. Il Milan domani affronterà il Pisa in un match fondamentale. Massimiliano Allegri e i suoi hanno la possibilità di confermarsi al primo posto e anche di allungare in caso di passo falso delle altre contendenti al titolo. I rossoneri devono pensare allo Scudetto perché quest’anno c’è un’occasione più unica che rara, con le difficoltà del Napoli e Juventus e il nuovo corso dell’Inter con Christian Chivu.

Il Milan, invece, ha una squadra fortissima e non ha altri impegni oltre al campionato. Allegri ha avuto problemi di infortunati nell’ultima settimana, ma tutti molto gestibili grazie alla profondità della rosa. Ora deve fare delle riflessioni anche perché martedì c’è già un’altra partita: si gioca contro l’Atalanta a Bergamo per il turno infrasettimanale. Ecco perché ci sarà un po’ di turnover e, come ha annunciato qualche ora fa in conferenza stampa, ci sarà un cambio di formazione importante.

De Winter titolare, chi sostituisce: la scelta più probabile

Allegri ha infatti annunciato che Koni De Winter giocherà molto probabilmente titolare. Finora ha giocato dal primo minuto solo in Coppa Italia contro il Lecce e mai in campionato. Potrebbe essere quindi una prima volta, ma non è l’unica. Infatti è una scelta inedita anche per la scelta del sostituto.

Contro il Lecce, De Winter aveva sostituito Matteo Gabbia al centro della difesa. Per la gara di domani col Pisa, invece, potrebbe prendere il posto di Fikayo Tomori, che fino ad oggi le ha giocate tutte dal primo minuto e in ogni competizione. Ha perso minuti soltanto a gara in corso contro la Cremonese al debutto e anche contro la Juventus per un problema muscolare negli ultimi dieci minuti. “De Winter potrebbe giocare titolare visto che martedì siamo di nuovo in campo, devo ancora valutare tutti”, le parole di Allegri in conferenza. Nessun riferimento su chi potrà restare in panchina, ma Tomori ha buone possibilità di riposare proprio perché le ha giocate finora tutte.

La probabile formazione

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao.