Milan-Pisa, titolare per la prima volta: Allegri conferma tutto

Allegri ha dato un’indicazione su una possibile novità di formazione nella prossima partita di Serie A.

Il Milan è reduce da una importante vittoria contro la Fiorentina e occupa la prima posizione della classifica del campionato. Venerdì sera affronta il Pisa, ancora a San Siro, e deve evitare passi falsi.

Alla prima giornata, contro un’altra neopromossa (la Cremonese), era arrivata una sconfitta sorprendente a Milano. Stavolta, la squadra di Massimiliano Allegri arriva all’appuntamento più preparata e più matura, anche se con un organico non completo. Ci sono alcuni infortuni che pesano. Pervis Estupiñan, Adrien Rabiot e Christian Pulisic non saranno della partita, così come Ardon Jashari. Ruben Loftus-Cheek è ancora in dubbio. Invece, è confermato che Christopher Nkunku sarà in panchina.

Verso Milan-Pisa: Allegri anticipa un possibile cambiamento

Martedì il Milan giocherà a Bergamo contro l’Atalanta, dunque contro il Pisa potrebbe esserci qualche cambiamento nella formazione titolare. Allegri nella conferenza stampa di oggi ne ha anticipato uno: “De Winter potrebbe avere una chance, oggi valuterò tutti. Martedì abbiamo un’altra partita“.

Koni De Winter è uno dei volti nuovi del Milan 2025/2026, è arrivato nello scorso calciomercato estivo dal Genoa per circa 20 milioni di euro. Il suo acquisto è stata la risposta alla cessione di Malick Thiaw al Newcastle United per circa 40 milioni di euro. Finora in rossonero 4 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia. In campionato non è mai partito titolare, contro il Pisa sarebbe la prima volta. Era partito dal primo minuto solo nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Potrebbe giocare al posto di Tomori, ma anche Gabbia potrebbe avere un turno di riposo. Nelle prossime ore si saprà di più.

Gli elogi del mister a Pavlovic

Durante la conferenza stampa, l’allenatore rossonero ha speso parole di elogio anche per Strahinja Pavlovic, nettamente migliorato rispetto alla prima stagione in Italia: “Pavlovic sta crescendo tanto, come gli altri. È un giocatore che ha già giocato tante partite nel Milan, però ha solo 23 anni. Ha ancora margine di crescita, bisogna immaginarselo tra 4-5 anni quando avrà raggiunto la piena maturazione dopo aver giocato tante partite nazionali e internazionali. Deve crescere ancora molto nella fase difensiva e nei tempi di gioco, però tutti i giorni sta lavorando per questo“.

Da capire se De Winter giocherà al posto di Pavlovic oppure di Fikayo Tomori, difficilmente sarà Matteo Gabbia a finire in panchina. Nelle prossime ore la situazione sarà più chiara,