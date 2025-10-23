No al Milan, saltato il colpo da 40 milioni: l’annuncio

Un attaccante ha confermato il tentativo del club rossonero nello scorso mercato estivo: ecco le sue parole.

Durante l’estate 2025 si è parlato tantissimo della volontà del Milan di acquistare un nuovo centravanti. Sono stati fatti tanti nomi e poi non è arrivato nessun giocatore in quel ruolo. È stato ingaggiato Christopher Nkunku, seconda punta o esterno offensivo che a volte in carriera è stato adattato anche come prima punta.

Santiago Gimenez è l’unico attaccante puro e Massimiliano Allegri spera che anche Rafael Leao possa fare bene in quella posizione. Poi nel 2026 verranno fatte nuove valutazioni. Improbabile un investimento nella sessione invernale del calciomercato, più facile ipotizzare che l’intervento avvenga l’estate prossima. Chiaramente, è fondamentale che Gimenez si sblocchi in Serie A e riesca a garantire un buon numero di gol. Era già stato messo in discussione l’estate scorsa, quanto il Milan pensò di scambiarlo con Artem Dovbyk della Roma, dunque sa di essere sotto esame.

Mateo Retegui al Milan: tentativo confermato

Tra gli attaccanti che il Milan aveva inserito nella lista dei potenziali acquisti c’era anche Mateo Retegui. Dopo una stagione da 28 gol in 49 presenze con la maglia dell’Atalanta, era ritenuto un ottimo innesto per il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

Nonostante un tentativo da parte di Igli Tare, la trattativa non è mai decollata davvero. Retegui ha lasciato la Serie A per la ricca Saudi Pro League. Intervistato dalla tv araba Al Arabiya, ha fatto accenno a come sono andate le cose: “Ho scelto l’Al-Qadsiah per quello che mi ha trasmesso l’allenatore. Mi voleva, questa è stata la chiave. Michel mi ha parlato molte volte e ha dimostrato un reale desiderio di avermi lì. Con il Milan ci sono stati diversi problemi durante le discussioni per le trattative“.

Retegui in Arabia Saudita: i costi dell’operazione

Come raccontato da Fabrizio Romano, il Milan si era fatto avanti rendendosi disponibile a effettuare un investimento da 35-40 milioni di euro con dei bonus. L’Atalanta non ha mai dato apertura, perché le cifre proposte dal club rossonero non erano ritenute soddisfacenti.

Al-Qadsiah ha offerto circa 68 milioni di euro, impossibile competere con il club dell’Arabia Saudita. Inoltre, Retegui giocando nella Saudi Pro League percepisce uno stipendio di circa 20 milioni di euro netti annui. Probabilmente, il Milan non non sarebbe andato oltre i 3-4. Non sappiamo che rendimento avrebbe avuto il nazionale italiano in maglia rossonera, sarebbe stato interessante vederlo alla corte di Allegri, però le cose sono andate diversamente. Con la nuova squadra ha segnato 3 gol nelle prime 6 partite. Ha anche segnato 3 reti nelle ultime 2 gare con la nazionale italiana.