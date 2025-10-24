Allegri, lo sfogo dopo Milan-Pisa: “Follia pura”

Allegri ha parlato a Sky Sport dopo Milan-Pisa: la partita non ha avuto l’epilogo che l’allenatore rossonero si aspettava.

Pisa da non sottovalutare, Massimiliano Allegri lo aveva detto, ma il Milan non è andato oltre il 2-2 a San Siro. Dopo il gol illusorio di Rafael Leao, gli ospiti hanno prima pareggiato con Juan Cuadrado e poi si sono portati avanti con M’Bala Nzola. Nel recupero una rete di Zachary Athekame ha permesso ai rossoneri di evitare la sconfitta. Tanta delusione nell’ambiente milanista, non ci si immaginava un altro passo falso contro una neopromossa. Era già successo nella prima giornata di Serie A contro la Cremonese, vincente a Milano. Stasera stava quasi per arrivare un altro KO.

Milan-Pisa: l’intervista di Massimiliano Allegri a Sky Sport

ANALISI DI MILAN-PISA – “Stasera abbiamo sbagliato qualcosa, dobbiamo riflettere e lavorarci. Una volta in vantaggio dovevamo fare il 2-0, dato che loro erano in difficoltà, e non lo abbiamo fatto. Allo stesso tempo, eravamo troppo lunghi, le punte troppo lontane dai centrocampisti in fase di non possesso, a centrocampo troppi buchi. Dopo l’1-0 non siamo rimasti abbastanza compatti, ci siamo buttati in avanti e ci siamo allungati. Negli ultimi 5 minuti si possono fare tante azioni, basta fare quella giusta per vincere la partita, al tempo stesso non bisogna perdere la testa. Alla fine Pavlovic ha dovuto rincorrere Nzola ed è stato molto bravo. In quei momenti rischi di perdere la partita, ci avrebbe fatto molto male“.

PROBLEMA CON LE NEOPROMOSSE CON BLOCCO BASSO – “Magari vinceremo contro la terza… Penso sia una questione di crescita, di capire i momenti della partita. Soprattutto nel primo tempo, dopo il vantaggio, serviva essere più lucidi e veloci“.

PROBLEMA DI ATTEGGIAMENTO O MERITO DEL PISA? – “Entrambe le cose. Il Pisa ha fatto una buona partita, sfruttando bene le nostre pecche. Ci siamo allungati troppo, concedendo spazi. Dopo l’1-0 era il momento in cui fare il 2-0, abbiamo avuto situazioni in cui essere più lucidi dentro l’area. Potevamo anche trovare meglio Leao. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Non è che prima andasse tutto bene, nonostante i risultati, però serve crescere“.

COSA GLI PIACE DI PIU’ DEL MILAN? – “Stasera i difettucci li abbiamo avuti. Dopo l’1-0 bisognava avere la serenità dei forti, devi capire che devi fare il 2-0 senza concedere, togliendo ogni velleità agli avversari. Bisognava essere più calmi e puliti. Le occasioni ci sono state. Negli ultimi 5 minuti poi non si può andare tutti avanti, prendere contropiede e rischiare di perdere la partita. così è follia pura. Del punto siamo amareggiati e dispiaciuti, ma magari alla lunga sarà un punto pesante a fini dell’obiettivo stagionale. La cosa più difficile è quando trovi squadre che giocano con palla sopra“.

CONTATTO MOREO-GABBIA SUL GOL DI NZOLA – “C’è una palla lunga in cui ci siamo fatti trovare impreparati. Bisogna migliorare. Non aver perso è positivo, però dobbiamo fare progressi nelle prossime partite“.