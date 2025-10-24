Sulle orme di Tonali, la Premier vuole scipparlo al Milan: no di Tare e Furlani

Il giocatore è già sotto la lente di ingrandimenti di diversi club inglesi, ma piace anche alla Juventus. L’idea del Diavolo è chiara

Sandro Tonali continua ad essere nei pensieri dei tifosi del Milan. Separarsi dal centrocampista italiano non è stato facile e ogni volta che gioca la Nazionale i ricordi e la nostalgia riaffiorano. Il calciatore, che ha sempre dichiarato pubblicamente il suo amore inibito per i colori rossoneri, cresce di stagione in stagione.

Oggi così è considerato uno dei centrocampisti più forti della Premier League. Immaginarlo lontano dall’Inghilterra, al momento, appare dunque complicato. La Serie A e il Milan possono aspettare: il suo prezzo è chiaramente fuori mercato per il Diavolo, ma anche per tutte le altre italiane che lo vorrebbero in rosa.

E’ la Juventus che sogna di affidare le chiavi del centrocampo a Tonali, ma quest’ultimo in Serie A, vestirebbe solo la maglia del Diavolo. L’Italia per il classe 2000, però, come detto, è ancora lontana: è presto per far davvero pensieri del genere. Nel frattempo un altro calciatore, l’estate scorsa, ha lasciato il Milan per approdare in Premier League: è stato Tijjani Reijnders a trasferirsi al Manchester City di Pep Guardiola.

Milan, boom a centrocampo: lo vuole la Premier League

L’olandese è stato insieme a Chris Pulisic il miglior giocatore dei rossoneri in una stagione alquanto complicata. Qualsiasi tifoso del Diavolo se lo sarebbe tenuto ben stretto, ma oggi nessuno lo rimpiange. Questo grazie ad un mercato davvero all’altezza.

In estate sono arrivati Luka Modric e Adrien Rabiot che hanno cambiato il volto della squadra, portando qualità ed esperienza. Poi Igli Tare e Giorgio Furlani hanno investito parecchi soldi per mettere le mani su Ardon Jashari e Samuele Ricci.

Se il presente appartiene al croato e al francese, il futuro è dello svizzero e dell’italiano. Dalle parti di via Aldo Rossi, c’è la convinzione che entrambi vedranno almeno raddoppiare il loro valore di mercato. Per l’ex Club Brugge servirà un po’ di tempo, ma il Milan ci crede tantissimo. Discorso simile per Ricci, costato decisamente meno, ma che il Diavolo oggi non venderebbe nemmeno se arrivasse una offerta da 40 milioni di euro.

La Premier League può spingersi oltre, ma in via Aldo Rossi al momento non ci pensano, anche se sanno che sono tante le squadre che hanno messo gli occhi sull’ex Torino: in Italia, piace alla Juve, in Inghilterra a Tottenham, Nottingham e Aston Villa.