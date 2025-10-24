Tare pronto a riportarlo in Serie A, il Milan punta il bomber

L’attaccante continua ad essere nel mirino del Diavolo. Il 2026 appare l’anno giusto per il ritorno in Italia: il dirigente albanese pronto a prenderlo

Fra qualche ora il Milan di Massimiliano Allegri sfiderà il Pisa di Alberto Gilardino per l’ottava giornata di Serie A. Una partita da vincere per allungare sulla concorrenza in attesa di diversi match del weekend che possono poi favorire il Diavolo. Il tecnico livornese sa che bisogna mantenere i piedi per terra, ma i tifosi hanno iniziato a sognare in grande.

Non vogliono nascondersi, convinti che questa squadra possa davvero lottare per lo Scudetto. Allegri, come detto, predica calma e continua a fissare la qualificazione in Champions League come obiettivo. Per il match contro i toscani, la formazione sarà molto simile a quella che ha battuto la Fiorentina, con la possibile sorpresa rappresentata da De Winter, pronto prendere il posto di Fikayo Tomori.

L’altra novità è Santiago Gimenez, che merita di partire dal primo minuto dopo le ottime prestazioni fornite contro la Juventus e la squadra di Stefano Pioli. Allegri punterà sul messicano grazie al recupero di Nkunku. Sarà il francese l’arma in più dalla panchina.

Milan, ecco l’attaccante per Allegri: Zirkzee completa il reparto

L’attacco, dunque, nonostante l’assenza di un grande bomber, ha fin qui offerto delle buone garanzie, a parte il passaggio a vuoto contro la Juventus. E’ stato chiaramente Chris Pulisic a trascinare la squadra ad inizio stagione, domenica poi sono arrivati i gol di Rafa Leao. Si attendono, dunque, quelli di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku.

I quattro del reparto offensivo sono indubbiamente amalgamati bene, ma un quinto elemento, un centravanti capace di far salire la squadra non è presente in rosa. Igli Tare sta così continuando a sondare il mercato alla ricerca di un giocatore con queste caratteristiche.

Chi corrisponde perfettamente all’identikit è certamente Joshua Zirkzee. Il Milan aveva provato a prenderlo due estati fa, senza successo. Nelle prossime sessioni di mercato, l’olandese può lasciare il Manchester United a prezzo di saldo. Ai Red Devils, l’ex Bologna è ormai una riserva e ha voglia di giocare per non perdere la Nazionale.

La Serie A e il Milan potrebbero essere la destinazione giusta. Il club inglese sta valutando di cedere Zirkzee in prestito con diritto di riscatto sui 35 milioni di euro. Limando un po’ il prezzo e senza l’inserimento di obblighi, l’affare può davvero decollare