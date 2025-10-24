Un colosso per la difesa di Allegri, super colpo: il Milan sfida l’Inter

Il club rossonero pensa a un giocatore del Bayern Monaco per rinforzarsi: anche l’Inter viene data in corsa.

Manca ancora molto alla finestra invernale del calciomercato, ma già si parla di possibili colpi che le varie squadre potrebbero mettere a segno a gennaio. Ad esempio, in casa Milan non è escluso che possano arrivare uno o due volti nuovi per Massimiliano Allegri.

Nella scorsa estate la società non ha raggiunto tutti i propri obiettivi. Non ci riferiamo solo al fatto di non essere riuscita a liberarsi di Divock Origi e del suo pesante stipendio da 4 milioni di euro netti annui, ma anche al non aver preso un difensore centrale di esperienza. I tentativi effettuati negli ultimi giorni del mercato estivo non hanno prodotto il risultato sperato, anche se un giocatore nel ruolo è comunque arrivato: il 19enne David Odogu, prelevato dal Wolfsburg per circa 10 milioni di euro.

Calciomercato Milan, derby con l’Inter per un difensore

Il Milan aveva provato a comprare Joe Gomez e aveva raggiunto un accordo con il Liverpool per circa 15 milioni di euro. Non è escluso un nuovo tentativo a gennaio, anche perché il centrale difensivo inglese non è considerato indispensabile per l’allenatore Arne Slot. Ma c’è un altro nome che entusiasma maggiormente i tifosi.

Ci riferiamo a Min-jae Kim, sudcoreano classe 1996 in forza al Bayern Monaco e con un noto passato in Serie A con la maglia del Napoli. Con la maglia azzurra 45 presenze, 2 gol, 2 assist e 1 Scudetto. Ha lasciato l’Italia per la Germania nell’estate 2023 per circa 57 milioni di euro.

Secondo quanto rivelato dalla BILD, sia il Milan sia l’Inter avrebbero manifestato il proprio interesse per Min-jae Kim. A entrambe le squadre milanesi farebbe comodo un difensore del suo livello, è uno che può fare la differenza e che rappresenterebbe un valore aggiunto per Massimiliano Allegri e per Christian Chivu.

Quanto costa Kim: stipendio altissimo

L’acquisto del nazionale sudcoreano non è qualcosa che può avvenire a buon mercato, anche se non è un giocatore centrale nel progetto di Vincent Kompany. Probabilmente, il Bayern Monaco partirà da una richiesta da almeno 35 milioni di euro. Inoltre, va considerato l’elevato stipendio.

Kim in Germania percepisce 7-8 milioni di euro netti annui, bonus inclusi. Il Milan sicuramente non può andare oltre i 4,5-5, avendo un tetto stipendi diverso dal Bayern Monaco. Vedremo se ci saranno sviluppi concreti nei prossimi mesi. L’ex Napoli sarebbe un grande colpo per la difesa di Allegri.