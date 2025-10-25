Milan, dall’Inghilterra il grande colpo: l’ex Inter in rossonero

Le ultimissime sul calciomercato dei rossoneri. Il Diavolo è pronto a sfidare i club di Premier League per acquistare il calciatore

Dall’Inter si è trasferito al Real Madrid, prima di approdare al Chelsea, che lo ha poi venduto al Manchester City. Per il centrocampista, che lo scorso 6 maggio ha compiuto 31 anni, una carriera ad altissimi livelli.

La stagione 2025-2026 si è però aperta non proprio benissimo. I primi minuti, per via di un infortunio, sono arrivati solamente nei giorni scorsi: prima l’esordio in Premier, poi una mezzora abbondante nella vittoria contro il Villarreal.

A centrocampo Pep Guardiola non ha certamente grandi problemi e la sua assenza non si è fatta sentire. Ora, così, i Citizens stanno seriamente pensando di venderlo nel corso del calciomercato di gennaio. Il prezzo si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Un prezzo alla portata di molte squadre.

Così – secondo quanto riportano in Inghilterra – il Milan è tra i club interessati a Mateo Kovacic al pari di West Ham e Aston Villa. Ma attenzione anche alla Juventus, che vuole regalarsi un centrocampista di esperienza e personalità per migliorare un reparto che in questo inizio di stagione è andato spesso in difficoltà.

Milan, Kovacic in rossonero: Modric è suo sponsor

Nei prossimi giorni capiremo se questa idea, che nasce in Inghilterra, può davvero decollare. E’ evidente che il trasferimento di Mateo Kovacic in rossonero potrebbe essere favorito anche dalla presenza di Luka Modric al Milan.

I due croati si conoscono ovviamente molto bene e il Pallone d’Oro non può che parlargli bene del Diavolo. Un eventuale arrivo dell’ex Inter e Real Madrid, porterebbe quasi inevitabilmente all’addio di un altro centrocampista. Al momento, l’indiziato numero uno, a salutare il Milan è Ruben Loftus-Cheek. L’inglese non convince del tutto la dirigenza del Diavolo per via delle sue condizioni fisiche davvero precarie.

Kovacic potrebbe rappresentare anche il dopo Luka Modric, che purtroppo non resterà in eterno al Milan. Vedere l’attuale numero 14 al Diavolo anche la prossima stagione sarebbe già un grande successo. E’ giusto, dunque, che il club guardi avanti.

Per quanto riguarda il resto del centrocampo, Jashari e Ricci difficilmente lasceranno il Milan la prossima stagione. Lo svizzero e l’italiano rappresentano il futuro e non si muoveranno al pari di Adrien Rabiot, destinato ad essere il leader della mediana ancora per un po’.