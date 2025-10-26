Allegri cambia il Milan: due sostituzioni per Bergamo

Ecco come potrebbe essere schierata la formazione dei rossonero contro gli uomini di Ivan Juric, martedì prossimo

Per il Milan di Massimiliano Allegri domani sarà già vigilia di campionato. La Serie A è pronta a scendere in campo per il suo primo turno infrasettimanale, valevole per la nona giornata. Il Diavolo deve riscattare il passo falso contro il Pisa.

Un passo falso inatteso che ha riportato la squadra con i piedi per terra. Martedì sera, Luka Modric e compagni saranno chiamati a sfidare l’Atalanta di Juric, che non è andata oltre l’uno a uno contro la Cremonese. Per il Milan non sarà un match facile soprattutto perché l’organico a disposizione continuerà ad essere ridotto all’osso.

Di certo non ci sarà Christian Pulisic, che spera di esserci per la partita contro la Roma. Out ovviamente anche Adrien Rabiot, per il quale si va dopo la sosta. Nelle prossime ore, invece, ne sapremo di più sulle condizioni di Estupinan e Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, più del sudamericano, si augura di sedere in panchina dopo l’affaticamento che gli ha impedito di esserci contro le due toscane, Fiorentina e Pisa.

Milan, la formazione contro l’Atalanta: Allegri ha già deciso tutto

Il recupero dell’ex Chelsea sarebbe sicuramente una buona notizia per Allegri, che contro gli uomini di Alberto Gilardino si è affidato solamente a due cambi, Athekame e Nkunku, entrati al posto di Davide Bartesaghi e Santi Gimenez.

Per quanto riguarda la formazione che vedremo contro l’Atalanta, non dovrebbero esserci molti cambiamenti rispetto a venerdì. Uno potrebbe riguardare proprio il terzino svizzero, pronto a giocare sulla destra. C’è, infatti, l’idea di affidarsi a lui, per spostare Alexis Saelemaekers in avanti al fianco di Rafa Leao.

Santi Gimenez, così, si accomoderebbe in panchina al pari dell’ex Genoa, De Winter. Dopo il rigore causato e qualche intervento non proprio perfetto, lascerà spazio a Fikayo Tomori, che andrà a completare il reparto difensivo, davanti a Mike Maignan, insieme a Gabbia e Pavlovic.

Sulle corsie laterali, oltre ad Athekame, spazio a Davide Bartesaghi. Al centro, ovviamente, Luka Modric, Samuele Ricci e Youssouf Fofana, con Loftus-Cheek pronto a subentrare. La panchina, con l’inglese, Gimenez e Christopher Nkunku, oltre a De Winter e Odogu, tornerebbe finalmente a dare delle alternative complete ai titolari.

3-5-2 – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Modric, Fofana, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao.