Pulisic brucia le tappe e rientra prima: la data cerchiata in rosso

L’americano potrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri prima della pausa per le Nazionali: il punto della situazione

“La risonanza magnetica eseguita ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della gamba destra. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni”

🚨#Pulisic: la risonanza magnetica eseguita oggi ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni.#Milan #SempreMilan — Martin Sartorio (@MartinSa1988) October 17, 2025

Era il 17 di ottobre quando il Milan rendeva note le condizioni fisiche di Christian Pulisic. A breve, dunque, l’americano si sottoporrà a nuovi esami per capire l’evoluzione dell’infortunio. I tifosi del Diavolo e Massimiliano Allegri incrociano le dita, sperando di riabbracciare il fuoriclasse il prima possibile.

Il tecnico livornese, alla vigilia del match contro la Fiorentina, aveva ufficialmente annunciato che Pulisic, così come Adrien Rabiot, non sarebbe rientrato prima della prossima sosta. La data cerchiata in rosso, dunque, sembrava il derby di Milano del 23 novembre.

Milan, Pulisic fa felice Allegri: ecco il suo obiettivo

Nelle scorse ore, però, è iniziato a circolare un ottimismo attorno al recupero di Chris Pulisic, che ha riportato il sorriso sui visi dei sostenitori del Milan.

Si aspettano, chiaramente, i nuovi controlli, per avere maggiori certezze. Ma stamani la Gazzetta dello Sport, ha scritto delle ottime sensazioni di Pulisic che ha confermato all’entourage e ai compagni di sentirsi meglio, tanto da voler tornare prima della sosta.

Ovviamente non ci sarà contro l’Atalanta di Ivan Juric, martedì prossimo. L’idea dell’americano sarebbe quella, addirittura, di mettersi a disposizione di mister Massimiliano Allegri, già per la sfida contro la Roma del prossimo weekend, prima dunque del match con il Parma dell’8 novembre. Poche ore e ne sapremo di più.

Si tratterebbe davvero di un’ottima notizia, per un Milan che potrebbe finalmente schierare la sua coppia d’attacco titolare, composta da Rafa Leao e Christian Pulisic. Era questa l’idea iniziale di Massimiliano Allegri, alla quale potrà presto tornare a pensare.

Si prospettano tempi duri, dunque, per Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, che fino a questo momento non sono riusciti a convincere il tecnico livornese. Entrambi hanno realizzato un solo gol, entrambi nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Dal match contro l’Inter partiranno certamente dietro nelle gerarchie.