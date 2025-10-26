Chi è Franculino: ruolo, caratteristiche e prezzo del nuovo obiettivo del Milan

Il club rossonero sta monitorando un talento emergente che potrebbe essere il colpo a sorpresa del 2026: attenzione a concorrenza e prezzo.

Santiago Gimenez è sotto esame e non è un segreto. Il Milan aveva pensato di rinunciare a lui già durante la scorsa sessione estiva del calciomercato. Igli Tare aveva ammesso i contatti con la Roma per un possibile scambio con Artem Dovbyk, poi non realizzato. Il nazionale messicano è rimasto con grande voglia di dimostrare il proprio valore, però la sua stagione non è brillante finora. 0 gol in 8 presenze in Serie A, l’unica marcatura contro il Lecce in Coppa Italia. Se la situazione non migliorerà nei prossimi due mesi, la società potrebbe valutare l’ingaggio di un nuovo attaccante nel mercato invernale.

Già nel gennaio scorso il Milan era corso ai ripari per prendere un centravanti, difatti arrivò proprio Gimenez e a fargli posto fu Alvaro Morata. Potrebbe verificarsi uno scenario simile, anche se non è facile prevedere chi potrebbe arrivare alla corte di Massimiliano Allegri a metà stagione. La dirigenza sta monitorando più profili, sia in ottica gennaio sia per la prossima stagione. Tra questi c’è Franculino Gluda Djú, un nome che forse in Italia è poco conosciuto, ma che è un centravanti emergente nel calcio europeo.

Milan, conosciamo meglio Franculino

A rivelare l’interesse del Milan per Franculino sono i colleghi di calciomercato.com. Il classe 2004 milita in Danimarca con la maglia del Midtjylland e gioca per la nazionale della Guinea Bissau, ma possiede anche il passaporto portoghese, fattore che favorisce un suo eventuale trasferimento.

Ha giocato nel settore giovanile del Benfica e nel 2022 ha anche vinto la Youth League con la squadra Under 19 portoghese. Non ha mai debuttato in Prima Squadra e nell’estate 2023 ha lasciato Lisbona per trasferirsi a parametro zero al Midtjylland, dove ha fatto bene praticamente da subito. Stagione 2023/2024: 17 gol e 4 assist in 33 presenze; stagione 2024/2025: 16 gol e 6 assist in 41 partite; stagione 2025/2026 (in corso): 14 gol e 3 assist in 21 presenze.

Alto 1,86 metri, è un attaccante dotato di una buona forza fisica, tecnica e velocità. Non è un giocatore statico, gli piace fare movimento sul fronte offensivo. Mancino naturale, sa trovare la via del gol in più modi. Giocare in Danimarca non è come farlo in Italia, in Inghilterra, in Francia o in Germania, l’impatto di Franculino nei principali campionati europei è tutto da verificare.

Le caratteristiche dell’attaccante del Midtjylland

Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni del Milan e non solo. Il Bayern Monaco e alcune squadre della Ligue 1, della Bundesliga e della Premier League, ad esempio l’Everton e il West Ham, lo stanno monitorando. Tipsbladet ha rivelato che il Midtjylland ha ricevuto un’offerta di 30 milioni di euro (25 fissi più 5 di bonus) da un club francese nello scorso calciomercato estivo. Il club danese non ha venduto, evidentemente pensava che avrebbe potuto ricavare di più nel 2026. A questo punto, viene da pensare che potrebbero servire 35-40 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Franculino.

Il Milan spenderà così tanto per un attaccante che gioca in Danimarca? Ha investito circa 35 milioni di euro, bonus inclusi, per prendere Gimenez dal Feyenoord (Eredivisie, Paesi Bassi). Oggi appare difficile immaginare un investimento simile o superiore per Franculino, che nel recente passato era stato accostato anche al Torino e alla Roma. Vedremo se ci sarà qualche colpo di scena.