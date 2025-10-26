È saltata la firma: niente Milan, c’è un’offerta più allettante

Niente da fare per i rossoneri: la firma sembrava ad un passo, invece sembra aver scelto un’altra strada. La considera più allettante

Il legame tra Adriano Galliani e il Milan è uno di quelli che restano impressi nella storia. Trentun anni di successi, una bacheca piena di trofei e un’impronta indelebile lasciata nella memoria dei tifosi rossoneri. Negli ultimi mesi si è parlato con insistenza di un possibile ritorno del “Condor” in società, ma l’ipotesi si è complicata. A spostare gli equilibri, secondo Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, sarebbe stata una proposta arrivata direttamente dalla FIFA.

Galliani si allontana dal Milan

Tutto nasce da un’idea di Zlatan Ibrahimovic, oggi figura di riferimento per Gerry Cardinale, che avrebbe suggerito di riportare Galliani in rossonero come consulente della proprietà.

I contatti, raccontano, non sarebbero mancati, anche grazie all’incontro avvenuto lo scorso anno sullo yacht di Flavio Briatore. Quella stretta di mano aveva acceso la speranza di rivedere insieme Allegri, Ibrahimovic e Galliani, tre figure che condividono una lunga storia comune. Ma mentre a Casa Milan regna la cautela e le cariche operative restano saldamente in mano a Giorgio Furlani e Paolo Scaroni, lo scenario si è ribaltato con la mossa della FIFA.

L’offerta della FIFA

Il massimo organismo del calcio mondiale ha offerto a Galliani un ruolo di primo piano, una proposta che l’ex dirigente del Milan e del Monza starebbe valutando seriamente. Dopo aver lasciato il club brianzolo lo scorso settembre, in seguito alla cessione della società al fondo americano Beckett Layne Ventures, Galliani aveva rifiutato la carica di presidente onorario, segnale di una volontà di voltare pagina. Ora, la possibilità di un incarico internazionale lo tenta più di ogni altra ipotesi.

Il ritorno di Adriano Galliani al Milan resta dunque un sogno per molti tifosi, ma la prospettiva si fa più lontana. La corte della FIFA ha cambiato le carte in tavola, portando l’ex amministratore delegato verso una nuova avventura nel mondo del calcio globale.