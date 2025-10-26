Lo voleva Fonseca, ora il Milan lo compra ad Allegri: affare in Francia

Athekame deve ancora convincere Allegri, nel frattempo la società rossonera segue con interesse alcuni laterali destri: c’è anche un vecchio “obiettivo” tra gli osservati speciali.

Quando il Milan ha acquistato Zachary Athekame dallo Young Boys non sono mancate delle critiche, visto che ci si aspettava l’arrivo di un laterale destro più esperto. Lo svizzero è un classe 2004, in lui società rossonera ha intravisto un buon potenziale, però bisognerà vedere se sarà in grado di convincere Massimiliano Allegri.

Igli Tare è pronto intervenire nel mercato di gennaio nel caso in cui si rendesse necessario l’ingaggio di un nuovo laterale destro. Athekame ha segnato il gol del 2-2 in Milan-Pisa, ma nel raddoppio toscano ha perso M’Bala Nzola. Ha due mesi per evitare che il Milan prenda un altro giocatore nel ruolo di vice Saelemaekers.

Calciomercato Milan, nuovo laterale dalla Ligue 1?

In queste settimane non mancano i nomi di laterali destri accostati al Milan per il mercato invernale. Tra i profili monitorati anche qualcuno milita anche in Serie A, ad esempio Brooke Norton-Cuffy, inglese 2004 in forza al Genoa.

Potrebbe tornare di moda anche un altro calciatore, uno spesso accostato ai rossoneri quando Paulo Fonseca arrivò a Milano. Ci riferiamo a Tiago Santos, 23enne che l’attuale allenatore del Lione aveva allenato e valorizzato al Lille. Poi fu comprato Emerson Royal, errore clamoroso, e il terzino portoghese è rimasto al LOSC.

A metà ottobre 2024 è stato vittima di un serio infortunio (rottura del legamento crociato anteriore di un ginocchio) ed è guarito solo verso fine agosto. Ha saltato le primissime partite di questa stagione e lo si è visto in campo per la prima volta a settembre, il 25 contro il Brann nella fase a gironi dell’Europa League. Il 28 proprio contro il Lione di Fonseca. In entrambe le partite è stato schierato titolare dell’allenatore Bruno Genesio. Recentemente è stato tenuto fuori dai convocati per precauzione.

Condizioni fisiche da verificare, però Tiago Santos aveva mostrato un potenziale interessante finché è stato bene. Se nei prossimi mesi dovesse tornare a giocare a buoni livelli, potrebbe tornare nel mirino del Milan e di altre società importanti. Il suo agente è Jorge Mendes, che ha buoni rapporti con la dirigenza rossonera e potrebbe essere favorevole a un trasferimento del suo assistito a Milano. Prezzo? 15 milioni di euro potrebbero bastare.