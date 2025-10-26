Milan, da soluzione di emergenza a definitiva: Allegri cambia l’attacco

Gimenez out contro l’Atalanta, e anche Nkunku: Allegri sta pensando ad un’altra soluzione per l’attacco del Milan

Il pareggio contro il Pisa ha lasciato più di qualche riflessione in casa Milan. A San Siro, la squadra di Massimiliano Allegri non è andata oltre il 2-2 e ha mostrato qualche crepa nella gestione dei momenti chiave del match. Ora, però, non c’è tempo per rimuginare: martedì sera i rossoneri torneranno in campo a Bergamo per affrontare l’Atalanta di Ivan Juric (che ha pareggiato contro la Cremonese ieri sera), in un turno infrasettimanale che può già pesare molto nella corsa ai vertici della Serie A, soprattutto dopo l’importante vittoria del Napoli contro l’Inter. L’obiettivo dei rossoneri è chiaro: tornare alla vittoria per non perdere contatto con la vetta né fiducia.

Gimenez rischia l’esclusione

Il rendimento di Santiago Gimenez continua a non convincere. L’attaccante messicano, arrivato dal Feyenoord con grandi aspettative, non ha ancora trovato il gol in campionato e contro il Pisa è stato spesso richiamato duramente da Allegri. «Dai Santi, svegliati», gli ha urlato più volte dalla panchina, segnale di una fiducia non infinita. Il tecnico sta riflettendo su una possibile esclusione contro l’Atalanta, per mandare un segnale forte al gruppo e stimolare la reazione del suo centravanti.

Nkunku al suo posto? C’è un’altra idea

Al suo posto potrebbe esserci Nkunku, anche se anche lui non ha pienamente convinto finora, ma non è da escludere una soluzione a sorpresa. Allegri sta pensando ad una soluzione che prima era di emergenza ma che adesso può diventare definitiva.

Saelemaekers potrebbe essere utilizzato ancora una volta come seconda punta accanto a Leao (o anche a Nkunku, se Allegri vorrà dare un po’ di riposo al portoghese). Una mossa per dare maggiore imprevedibilità e rapidità alla manovra offensiva. Il belga, rientrato dopo due stagioni tra Bologna e Roma, si è ritagliato spazio con prestazioni di sacrificio e qualità, guadagnando la fiducia dell’allenatore. Un elemento fondamentale anche per la sua duttilità: può giocare ovunque, e dà sempre il massimo. Inoltre sta diventando un trascinatore: dal punto di vista tecnico, sbaglia pochissimo. E contro il Pisa è stato l’ultimo a mollare.

Situazione diversa per Christian Pulisic, ancora ai box per un problema muscolare. Lo statunitense non sarà a disposizione contro l’Atalanta e punta a rientrare per la sfida con la Roma o, al più tardi, per la trasferta del Tardini di Parma in programma l’8 novembre. Fino ad allora, il Milan dovrà affidarsi a chi ha più energia e motivazioni. Allegri lo ha ripetuto più volte negli ultimi giorni: servono intensità e cattiveria, soprattutto lontano da San Siro. Martedì sera, a Bergamo, il Milan avrà un esame importante. Non solo per la classifica, ma anche per capire chi merita davvero di restare al centro del progetto.