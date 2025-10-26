Milan, dopo Gimenez un altro colpo dall’Olanda: arriva a zero

Il club rossonero guarda anche in Eredivisie per il futuro: c’è un centrocampista molto interessante che potrebbe fare comodo ad Allegri.

Ci sono diversi calciatori di ottimo valore in scadenza di contratto a giugno 2026 e che potrebbero cambiare maglia. Qualcuno lo farà già a gennaio a prezzo scontato, altri attenderanno l’estate per andarsene a parametro zero e magari ottenere condizioni economiche migliori per sé e per il proprio entourage. Il Milan sta valutando qualche profilo, anche se è presto per affondare il colpo.

Questo è più un periodo di sondaggi, con richieste di informazioni sulle diverse situazioni dei calciatori che interessano. Chiaramente, Igli Tare sa benissimo che per qualcuno è preferibile muoversi con anticipo, perché la concorrenza è sempre tanta e si corre il rischio di essere beffati.

Calciomercato Milan, un ex compagno di squadra di Santi Gimenez per Allegri?

Tra i nomi forti in scadenza nel prossimo giugno c’è Bernardo Silva, 31enne campione del Manchester City. È un calciatore molto apprezzato da Pep Guardiola, però i Citizens stanno svecchiando la squadra ed è possibile un suo addio. Qualche contatto con il Milan c’è già stato.

Un altro giocatore che potrebbe fare comodo alla squadra rossonera è Quinten Timber, 24enne olandese in forza al Feyenoord. Si tratta della stessa squadra dalla quale è arrivato Santiago Gimenez nella scorsa finestra invernale del calciomercato. Viene considerato un centrocampista box-to-box, abile sia in fase difensiva sia in quella offensiva. In questa stagione 2 gol e 1 assist in 10 presenze. A inizio ottobre ha accusato un infortunio a un piede che lo ha tenuto fuori in queste settimane.

Nel febbraio scorso ha accusato la lesione del legamento collaterale laterale di un ginocchio e, in generale, ha avuto più problemi fisici in questi anni. Certamente, questo è un aspetto che il Milan e altre società valuteranno. Timber è un centrocampista dal buonissimo potenziale, purtroppo frenato dagli infortuni. Il Feyenoord spera di convincerlo a rinnovare il contratto entro la fine del 2025, altrimenti nel 2026 sarà destinato a perderlo: a gennaio a basso prezzo o in estate a parametro zero. Il Milan ha un centrocampo numericamente completo, potrebbe pensarci per la prossima stagione.