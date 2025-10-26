@ML – Milan, infortunio Loftus-Cheek: le ultime da Milanello

Il Diavolo è tornato ad allenarsi in vista della sfida contro l’Atalanta di martedì prossimo. Il punto della situazione dal centro sportivo di Carnago

Il Milan di Massimiliano Allegri ha messo nel mirino l’Atalanta. I rossoneri sono tornati ad allenarsi al centro sportivo di Carnago per preparare la gara contro gli uomini di Ivan Juric. La speranza del tecnico livornese è quella di riuscire ad avere un organico più lungo rispetto alle ultime due gare, contro la Fiorentina e il Pisa.

Le attenzioni principali sono rivolte, ovviamente, su Ruben Loftus-Cheek, che ha saltato i match contro le due toscane, allenate rispettivamente da Stefano Pioli e Alberto Gilardino, per un affaticamento muscolare. Nessuna lesione, ma lo staff sanitario del Milan ha deciso di procedere con molta cautela, visti i tanti problemi fisici, di natura muscolare, avuti in carriera dall’inglese.

Dopo aver dato forfait contro la Fiorentina e il Pisa, però, Ruben Loftus-Cheek è pronto a mettersi a disposizione per la gara di Bergamo, che andrà in scena martedì sera. Come appreso dalla redazione di MilanLive.it, il centrocampista è tornato finalmente ad allenarsi con il resto del gruppo.

Milan, Allegri senza Estupinan: le scelte di formazione

Non lo ha fatto, ancora, invece, Estupinan, che non ci sarà contro l’Atalanta. Sulla sinistra, dunque, spazio a Davide Bartesaghi.

L’italiano è ormai diventato il titolare della corsia sinistra, ma ha ancora tanta voglia di crescere, per prendersi anche la Nazionale italiana di Gennaro Gattuso. Dall’altra parte potrebbe esserci Athekame, con Alexis Saelemaekers spostato in avanti, a supporto di Rafa Leao. Massimiliano Allegri non è contento della prestazione fornita da Santi Gimenez contro il Pisa.

Il messicano può dunque accomodarsi in panchina, al pari di Christopher Nkunku. A centrocampo, con Loftus-Cheek che sarà pronto a giocare qualche minuto, saranno ancora titolari Luka Modric, Samuele Ricci e Youssouf Fofana.

Dietro si rivede Fikayo Tomori, che dopo aver riposato, si prende il posto di braccetto destro, facendo accomodato accanto ad Allegri De Winter. A completare il reparto, dunque, ecco Gabbia e Pavlovic, con Mike Maignan tra i pali.