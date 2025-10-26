@ML – Milan, pericolo Arsenal: gli inglesi vogliono il difensore

Il giocatore è finito nel mirino del club inglese, ma i Gunners non sono gli unici sulle sue tracce: il punto della situazione

L’Arsenal ci ha preso gusto. Il club inglese è pronto a puntare ancora su un calciatore della Serie A e più precisamente del Milan. Nel recente passato, i Gunners hanno messo le mani su Takehiro Tomiyasu, Jakub Kiwior e Riccardo Calafiori.

Anche stavolta il nome cerchiato in rosso da parte della dirigenza della squadra di Premier League è un difensore. I rossoneri hanno avuto un inizio più che positivo e del lavoro di Massimiliano Allegri ne stanno giovando proprio i giocatori del reparto arretrato.

La crescita di Pavlovic e Gabbia è sotto gli occhi di tutti, ma sta facendo bene anche Fikayo Tomori. L’inglese si prepara a firmare il rinnovo del contratto ed è pronto a diventare una pedina importante dello scacchiere del tecnico livornese anche per il futuro al pari del serbo e dell’italiano.

Milan, l’Arsenal l’osserva e sfida le big per Bartesaghi

Il giocatore ad essere finito nel mirino dell’Arsenal è così Davide Bartesaghi. A confermarlo è Vincenzo Matrone, intervenuto ai microfoni di MilanLive.it: “L’anno scorso quando ha firmato il rinnovo – conclude Matrone – era contento come un bambino. Spero continui a rimanere un ragazzo serio. So che lo sta cercando l’Arsenal e ha richieste importanti”. Tra gli altri club sulle tracce di Bartesaghi c’è anche il Barcellona.

In queste ultime settimane, i club hanno potuto ammirare all’opera il terzino classe 2005 che ha sfruttato l’assenza di Estupinan per mettersi in mostra. Il giovanissimo è così cresciuto di partita in partita. L’augurio di tutti è ovviamente quello i vederlo all’opera ancora con la maglia del Diavolo.

“Spero possa diventare un terzino/uomo di fascia del Milan per i prossimi 20 anni. Nell’anno sfortunato del Milan Futuro, ha avuto la fortuna di fare il centrale di difesa e questo lo ha portato a migliorare in marcatura. E’ migliorato molto nell’uno contro uno, ha un calcio importante e ieri ci hanno provato a farlo tirare”. Ha proseguito Vincenzo Matrone.