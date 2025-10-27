Dal Napoli al Milan, colpo a sorpresa: nuovo esterno per Allegri

Un giocatore italiano nel mirino di Tare: l’indiscrezione di mercato sorprende i tifosi milanisti.

Il Milan è stato un grande protagonista dell’ultima sessione estiva del calciomercato e non è escluso che possa fare qualche intervento a gennaio. Ci sono tre ruoli nei quali non si possono scartare novità.

Innanzitutto quello di difensore centrale, dove era previsto l’ingaggio di un giocatore esperto e poi è arrivato il giovane David Odogu. L’ex Wolfsburg ha giocato per pochi minuti, sicuramente è calciatore ancora acerbo. Poi ci sarà da capire se intervenire per prendere un laterale destro, dipenderà dal rendimento di Zachary Athekame nei prossimi due mesi. Infine, da valutare se il club rossonero prenderà un attaccante, perché finora Santiago Gimenez non ha segnato alcun gol in Serie A. Se il nazionale messicano dovesse deludere, non sorprenderebbe una mossa nel suo ruolo.

Milan, nuovo laterale destro dalla Serie A

Per quanto riguarda il ruolo di laterale destro, nei giorni scorsi vi avevamo scritto dell’interesse per Norton-Cuffy del Genoa. Nessuna trattativa, solo un monitoraggio delle sue prestazioni. L’ex Arsenal, seguito anche da Juventus e Napoli, non è l’unico esterno destro della Serie A che il Milan sta osservando.

Secondo quanto rivelato da Alessandro Jacobone, coordinatore di Milan Community, c’erano degli scout rossoneri presenti a Udine per la partita Udinese-Lecce. Oltre al difensore Oumar Solet, osservato speciale anche Alessandro Zanoli. È solo l’inizio del monitoraggio.

Il 25enne nato a Carpi si è trasferito in Friuli nel finale dell’ultima sessione estiva del calciomercato. Il Napoli lo ha ceduto all’Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto, quindi di fatto Zanoli diventerà un calciatore bianconero a tutti gli effetti. Operazione da circa 5,5 milioni di euro più 0,5 di bonus.

6 presenze e 2 assist con l’Udinese in questa stagione. Il suo non è un nome che scalda molto i tifosi milanisti, soprattutto in questo momento, bisognerà vedere come si evolverà la sua stagione. Se il suo rendimento raggiungerà picchi di rendimento importanti, allora non è escluso che il Milan o altre squadre di alta classifica possano pensare a lui.