Si spengono i sogni dei tifosi del Milan: niente da fare per gennaio

Un top player accostato al club rossonero non dovrebbe trasferirsi in Italia: qualche tifoso ci ha sperato, però giunge una smentita.

Nella sessione invernale del calciomercato il Milan potrebbe essere protagonista di uno o due nuovi colpi. I prossimi due mesi saranno decisivi per capire come si muoverà il direttore sportivo Igli Tare, in base alle esigenze di Massimiliano Allegri.

Non bisogna aspettarsi investimenti particolarmente onerosi, anche perché questa è una stagione nella quale il club non gode degli introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League o da altre competizioni europee. La società valuterà le occasioni che ci saranno sul mercato e poi deciderà. I ruoli nei quali non sono esclusi interventi sono noti: difensore centrale, laterale destro, centravanti.

Calciomercato Milan, niente illusioni: il top player non arriverà

Nell’ultimo periodo è trapelata anche un’ipotesi a sorpresa per la campagna di rafforzamento del Milan. Alcune fonti estere hanno accostato al club un calciatore che sembrava (e sembra) praticamente impossibile da vedere con la maglia rossonera.

Ci riferiamo a Heung-min Son, 33enne sudcoreano in forza al Los Angeles FC. Nell’ottica di tenersi in buona condizione in vista del Mondiale, si parla della possibilità che il giocatore possa essere ceduto in prestito durante la pausa invernale della Major League Soccer. Sfruttando quella che è stata definita “Clausola Beckham”, l’ex Tottenham potrebbe fare un ritorno di alcuni mesi in Europa per poi rientrare negli Stati Uniti appena ripartirà la MLS.

Un tipo di trasferimento che fece David Beckham per due volte (2009 e 2010), quando vestiva la maglia del Los Angeles Galaxy e passò al Milan in prestito. Recentemente è trapelata l’ipotesi che Son possa fare lo stesso percorso, però il giornalista Fabrizio Romano ha spiegato come starebbero realmente le cose: “Non ci sono trattative in corso tra i club di Serie A e Heung-min Son per un prestito a breve termine a gennaio, durante la pausa della MLS. Nonostante le segnalazioni provenienti dall’Italia, al momento Son non è in trattativa con nessuna parte ed è completamente concentrato sui LA Galaxy“.

In questo momento, non c’è nulla, dunque. Non è escluso che Son possa fare ritorno momentaneo in Europa, però non esistono contatti che riguardano il Milan o altre squadre della Serie A. Probabilmente, dopo metà novembre sarà il momento giusto per capire meglio cosa succederà. Ora il sudcoreano è focalizzato sui prossimi impegni con il Los Angeles FC, che deve affrontare Austin FC nelle due partite di MLS Cup Playoff.

Da quando gioca in California (agosto 2025) ha collezionato 9 gol e 3 assist in 10 presenze. Anche se non è più giovanissimo, Son gioca ancora a buonissimi livelli. Nell’ultima strana stagione con il Tottenham aveva messo assieme 10 reti e 12 assist.