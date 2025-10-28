Stangata per Gimenez, lo hanno scaricato: scelta inaspettata dei tifosi

Il rendimento di Gimenez è oggetto di critiche da parte di alcuni tifosi rossoneri: qualcuno “rimpiange” persino Abraham e Jovic.

Quando il Milan ha ufficializzato il suo acquisto il 3 febbraio 2025, c’è stato un abbastanza entusiasmo per il suo arrivo. Anche se l’Eredivisie non è la Serie A, quindi bisognava verificare il suo adattamento, c’era comunque la speranza di aver azzeccato l’investimento nel ruolo di centravanti. Purtroppo, ad oggi, ci sono tanti dubbi su Santiago Gimenez.

Il nazionale messicano aveva iniziato bene la sua avventura in maglia rossonera: 3 gol e 1 assist nelle prime 5 presenze. Poi sono iniziate le difficoltà, dovute a un contesto di squadra complicato e al fatto di aver perso la fiducia di Sergio Conceicao, che a un certo punto gli preferiva Tammy Abraham e Luka Jovic. Dopo 6 reti e 3 assist nelle prime 19 partite con il Milan, la nuova stagione rappresentava un’occasione per ripartire.

Anche se il club aveva pensato di scambiarlo con Artem Dovbyk della Roma, l’ex Feyenoord è rimasto con la voglia di dimostrare che l’investimento fatto per comprarlo nello scorso mercato invernale non è stato un errore. Purtroppo, mancano i gol.

Milan, Gimenez sotto accusa: erano meglio Abraham e Jovic?

In questa stagione Gimenez ha totalizzato 10 presenze, 1 gol e 2 assist tra Serie A e Coppa Italia. L’unico gol lo ha segnato nella coppa nazionale, contro il Lecce, mentre in campionato è ancora a digiuno. Tra reti annullate, alcune sbagliate e partite con pochi palloni buoni ricevuti, non sta riuscendo a dare il contributo auspicato. Se contro la Fiorentina il suo ingresso a partita in corso aveva dato una scossa alla squadra, contro il Pisa la sua prestazione da titolare è stata evanescente. Massimiliano Allegri lo ha persino invitato a svegliarsi, segnale enorme della sua insoddisfazione.

Il malcontento sta crescendo anche tra i tifosi, c’è persino qualcuno che ritiene che sarebbe stato meglio tenere Tammy Abraham o Luka Jovic invece di puntare su El Bebote. Di seguito alcuni tweet dopo Milan-Pisa 2-2. Ovviamente, qualcuno magari esagera, più che rimpiangere i due ex rossoneri, probabilmente rimpiangono il fatto che la dirigenza non abbia preso un centravanti adatto alle esigenze di Allegri.

Ex Milan, la stagione di Abraham e Jovic

Abraham era arrivato al Milan in prestito secco dalla Roma e, dopo 10 gol e 7 assist in 44 presenze, non c’è stata una trattativa di acquisto. L’ex Chelsea è stato successivamente ceduto al Besiktas in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Con la maglia della squadra turca ha realizzato 9 reti e 2 assist in 16 presenze.

Jovic era in scadenza di contratto a fine giugno e il Milan ha deciso di non rinnovare (4 gol in 17 presenze nell’ultima stagione in rossonero). Dopo contatti con tante squadre, l’attaccante serbo ha deciso di accettare l’offerta dell’AEK Atene. Per adesso, ha messo a segno 3 gol e 1 assist in 12 presenze.