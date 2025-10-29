@ML – Milan, c’è un doppio problema: “Siamo preoccupati” (Video)

Il Diavolo domani tornerà ad allenarsi per preparare la sfida contro la Roma. C’è una doppia preoccupazione: il punto della situazione

Domani il Milan di Massimiliano Allegri tornerà ad allenarsi a Milanello. Lo farò per iniziare a preparare la sfida contro la Roma di domenica prossima. Un altro sforzo in pochi giorni, per una squadra, che continua ad avere diversi giocatori importanti fuori.

Dopo la gara contro l’Atalanta, le attenzioni saranno rivolte su Santiago Gimenez e Rafa Leao. I due attaccanti non hanno convinto e sono in dubbio per il match con i giallorossi per via delle loro condizioni fisiche. Ieri hanno lasciato il campo con dei problemi.

Verranno ovviamente valutati, ma a preoccupare maggiormente è Fikayo Tomori e il suo ginocchio. Il Milan così continua a dover fare i conti con nuovi possibili infortuni. La situazione sta diventando sempre più complicata, anche se nella giornata di domani dovrebbero rivedersi in gruppo sia Estupinan che Jashari.

Fra poche ore ne sapremo di più, ma è evidente che il numero dei giocatori che ha dato fin qui forfait sta diventando davvero preoccupante. Si è parlato anche di questo sul canale YouTube di MilanLive: si è sottolineato come la situazione inizi a diventare spiacevole, soprattutto se si pensa che anche alla Juventus, Allegri ha dovuto spesso fare i conti con tanti infortuni.

Allarme Milan, non solo gli infortuni

Ma i giocatori in infermeria e una rosa sempre più corta non sono stati gli uni argomenti nel corso della chiacchierata avuta tra Martin Sartorio e Pasquale La Ragione. Quest’ultimo ha infatti lanciato un altro allarme, come aveva sottolineato già qualche ora fa sui social:

“Sprazzi di Juventus 2021-2024 nel Milan delle ultime tre partite. Avevo avuto brutte sensazioni contro Fiorentina e Pisa e l’Atalanta me le ha purtroppo confermate. Il Milan fa fatica quando ha la palla, crea pochissimo (0.33 xG stasera, ma se la prendono con Gimenez) ed è troppo passivo in fase difensiva. È nettamente involuto. Mi viene quindi la domanda: era un’eccezione prima o è solo una fase adesso? Lo scopriremo presto“.

E voi cosa ne pensate? E’ solo colpa degli infortuni o c’è altro dietro a questo momento non brillante del Milan?