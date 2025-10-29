Milan in ansia per Tomori, problemi al ginocchio: Allegri pronto a lanciare l’esordiente

Il difensore inglese è uscito un po’ malconcio dalla partita Atalanta-Milan, Allegri è in ansia: le ultime notizie.

Non è un periodo fortunato per la squadra rossonera, che durante la pausa nazionali ha dovuto fare i conti con diversi infortuni. E anche nel corso dell’ultimo match a Bergamo qualcuno ha lasciato il campo in condizioni non perfette. Se per Rafael Leao e Santiago Gimenez non sembra niente di preoccupante, invece genera più preoccupazione la situazione di Fikayo Tomori.

L’ex Chelsea si è fatto male al ginocchio sinistro e sembrava destinato a lasciare il campo, ma ha stretto i denti. Forse, non non è stata la cosa migliore. Come rivelato da Sky Sport, il ginocchio era un po’ gonfio a fine partita e nelle prossime ore verrà sottoposto a degli esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio. Contro la Roma potrebbe esserci l’utilizzo di Koni De Winter come titolare in difesa, con il giovanissimo David Odogu pronto come prima riserva in caso di necessità.

Verso Milan-Roma: chi recupera e chi manca

Si attendono i risultati degli esami strumentali, per capire se Tomori sarà a disposizione per Milan-Roma. Ci saranno sicuramente, invece, Ardon Jashari e Pervis Estupinan. Domani i due calciatori torneranno ad allenarsi in gruppo e potranno essere convocati per la partita in programma domenica sera a San Siro. Il centrocampista svizzero è assente da fine agosto, quando un intervento di Gimenez in allenamento gli provocò la frattura del perone destro. Il “calvario” sta per finire, anche se gli servirà un po’ di tempo prima di trovare la migliore condizione fisica. Il terzino ex Brighton, invece, è uno di quelli che si sono infortunati durante la pausa nazionali: distorsione alla caviglia sinistra. Vedremo se verrà messo titolare oppure verrà confermata la fiducia a Davide Bartesaghi.

Per quanto riguarda Christian Pulisic, non è escluso che possa rientrare tra i convocati per Parma-Milan di sabato 8 novembre. Altrimenti, tornerà dopo la sosta, quando i rossoneri affronteranno l’Inter nel derby di domenica 23 novembre. Per tale occasione rientrerà anche Adrien Rabiot, a sua volta vittima dei vari infortuni capitati durante la scorsa pausa nazionali.