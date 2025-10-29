Ultim’ora: Milan nei guai, tre nuovi infortuni

Da Milanello arrivano aggiornamenti riguardanti le condizioni fisiche dei tre giocatori usciti acciaccati dalla New Balance Arena.

Atalanta-Milan ha lasciato in eredità qualche problema a Massimiliano Allegri. Ci sono tre giocatori che hanno accusato degli infortuni e nella giornata di oggi ci sono stati i controlli del caso per capirne l’entità. Si tratta di Fikayo Tomori, Rafael Leao e Santiago Gimenez. Da Milanello sono arrivati degli aggiornamenti poco fa.

Tomori : non ci sono lesioni al ginocchio destro, ma ha una forte contusione e va valutato in vista della Roma;

: non ci sono lesioni al ginocchio destro, ma ha una forte contusione e va valutato in vista della Roma; Leao : infiammazione all’anca e va gestito;

: infiammazione all’anca e va gestito; Gimenez: caviglia dolorante, da valutare giorno per giorno.

Verso Milan-Roma: ci saranno Tomori, Leao e Gimenez?

Nei prossimi giorni capiremo se i tre rossoneri potranno essere convocati per Milan-Roma, in programma domenica sera. Allegri nel post-partita di Bergamo sembrava abbastanza tranquillo per quanto riguarda Santi e Rafa, però bisogna attendere i prossimi allenamenti per avere un quadro più chiaro. Fik si era fatto male durante il secondo tempo, ma aveva stretto i denti ed era rimasto in campo fino alla fine, segnale che forse le sue condizioni non erano così pessime. Stando a quanto trapelato oggi, esiste la concreta possibilità che l’ex Chelsea non riesca a recuperare per il big match a San Siro.