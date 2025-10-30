Gimenez rischia, il Milan pensa a un bomber tedesco: affare da 40 milioni

L’attaccante messicano sta un po’ deludendo, Tare valuta altri profili per il 2026: spunta un nome nuovo.

Non ha ancora segnato alcun gol nelle 9 giornate di Serie A, pertanto Santiago Gimenez sta attirando su di sé un po’ di critiche. Anche se Massimiliano Allegri dice di essere contento del lavoro che fa per la squadra, da un centravanti ci si aspettano soprattutto i gol. In questa stagione ne ha realizzato solo 1 in Coppa Italia.

Non è un segreto che il Milan abbia pensato di cederlo durante la scorsa finestra estiva del calciomercato. A un certo punto ci sono stati dialoghi con la Roma per uno scambio che avrebbe coinvolto Artem Dovbyk, operazione poi saltata. Se nei prossimi due mesi non dovesse riuscire a convincere, non è escluso che la società possa intervenire a gennaio per prendere un’altra punta.

Calciomercato Milan, chi può arrivare in attacco?

Da non escludere che possano ripartire i contatti con la Roma per Dovbyk, appena andato in gol nella partita vinta contro il Parma. L’ucraino non sta disputando un inizio di stagione stellare (2 gol in 11 presenze) e Gian Pier Gasperini potrebbe dare nuovamente il via libera alla sua cessione.

Tra gli attaccanti che piacciono al Milan c’è anche Joaquin Panichelli, 23enne argentino che gioca nello Strasburgo. Il club della Ligue 1 lo ha comprato per circa 16,5 milioni di euro dall’Alaves nello scorso calciomercato estivo. Un buon investimento, dato che l’ex River Plate ha messo insieme 10 gol nelle prime 13 presenze stagionali. Lo Strasburgo ha la stessa proprietà del Chelsea e si è già dimostrato una bottega cara la scorsa estate, quando Igli Tare ha provato a prendere il terzino destro Guelà Doué e si è ritrovato davanti a una richiesta di circa 28 milioni di euro.

Oggi La Gazzetta dello Sport fa un altro nome per l’attacco rossonero: Jonathan Burkardt. Il 25enne tedesco milita nell’Eintracht Francoforte e anche lui ha iniziato bene questa stagione 2025/2026: 9 gol e 1 assist in 12 presenze. Pure il club tedesco non fa regali quando si tratta di vendere i propri gioielli. Il quotidiani sportivo italiano scrive che oggi il giocatore ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, ma ci sentiamo di dire che difficilmente venderà a questa cifra.

Lo ha acquistato per 21-22 milioni di euro dal Mainz e per cederlo già a gennaio, cosa che riteniamo complicata, serviranno almeno 40 milioni di euro. Soprattutto se Burkardt dovesse continuare ad avere il rendimento che sta tenendo in questo momento. L’Eintracht Francoforte ha dimostrato di saper vendere bene in questi anni.

Randal Kolo Muani è passato al PSG nel 2023 per 90-95 milioni di euro, Omar Marmoush al Manchester City per 70-75 milioni di euro e Hugo Ekitike al Liverpool per 95 milioni di euro. Il club tedesco non ha fretta di vendere Burkardt, che il Milan aveva messo nel mirino già quando militava nel Mainz. Vedremo se ci sarà un tentativo di portare l’attaccante tedesco in Italia.