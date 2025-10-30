Il problema del Milan nelle ultime tre partite: c’entra Leao (VIDEO)

Il Milan ha avuto una battuta d’arresto rispetto alle prime partite della stagione: c’è un problema da risolvere e potrebbe essere coinvolto Leao

Fiorentina, Pisa e Atalanta è stato un trittico di partite che ha deluso un po’ le aspettative dei tifosi e non solo. Il Milan avrebbe potuto raccogliere molti più punti rispetto a quelli effettivamente presi. E attenzione, perché senza un po’ di fortuna negli episodi, sarebbero stati anche meno. Ad esempio, il Milan ha battuto la Fiorentina solo grazie ad un rigore che non c’era e ha pareggiato col Pisa con un gol inaspettato di Athekame nei minuti finali. Il pareggio di Bergamo è, invece, l’unico accettabile, nonostante la prestazione sia stata di basso livello proprio come le precedenti due. C’è una cosa che accomuna queste tre partite: il ritorno da titolare di Rafael Leao.

Milan, quattro gol subiti in tre partite con Leao titolare

La riflessione parte da Billy Costacurta ed è stata argomento di discussione anche nel nostro ultimo video su YouTube. Da quanto Leao è tornato titolare dopo l’infortunio, il Milan ha subito quattro gol in tre partite. Prima del rientro del portoghese, i rossoneri avevano subito tre gol in sette partite, e due di questi nella stessa gara con la Cremonese al debutto.

Leao ha avuto effettivamente un peso in questo dato? Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa Allegri. Sappiamo che Rafa è un giocatore che fa grande difficoltà ad aiutare la squadra in fase difensiva. Non riesce a rendersi davvero utile senza palla e questo è un problema noto a chiunque e anche ad Allegri in primis, che ha scelto di lavorare su di lui come centravanti proprio per limitare il suo apporto. Ma nel calcio di oggi è necessario che tutti i giocatori coinvolti difendano e non è da escludere che questi problemi di Leao possano aver inciso sulla stabilità ed efficenza difensiva dei rossoneri. Qualcuno potrebbe però controbattere ricordando che i rossoneri hanno vinto contro la Fiorentina grazie a due suoi gol (uno di questi inventato dal nulla). Potrebbe essere solo una coincidenza? O magari c’entra anche l’assenza di Rabiot? Guardate il nostro ultimo video su YouTube e diteci il vostro pensiero in merito.