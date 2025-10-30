Milan, spunta il re dei clean sheet per sostituire Maignan: c’è una clausola

Il futuro di Maignan in maglia rossonera è incerto, trapelano alcuni nomi per sostituirlo: ne spunta uno nuovo.

Nella recente partita Atalanta-Milan c’è stata una parata fantastica di Mike Maignan, che ha evitato che Davide Zappacosta portasse in vantaggio i nerazzurri e gli regalasse anche i 3 punti. Era l’85’ e sarebbe stato complicato per la squadra di Massimiliano Allegri pareggiare in una serata nella quale non ha brillato particolarmente.

La prodezza del portiere francese ha spinto qualche tifosi a rinnovare l’auspicio di vederlo rinnovare il contratto con il club. Com’è noto, è in scadenza a giugno 2026 ed esiste il concreto rischio di un addio. Quando ha decido di tenerlo, il Milan ne era consapevole, ma forse ha sperato di riuscire a trovare un nuovo accordo per farlo rimanere oltre quella scadenza. Ad oggi, non risulta che la trattativa per il prolungamento contrattuale sia ripartita. Se non andrà via a gennaio per un prezzo contenuto, l’ex Lille se ne potrà andare in estate a parametro zero.

Calciomercato Milan, dopo Maignan: nome nuovo per la porta

La dirigenza rossonera sta già monitorando alcuni portieri per farsi trovare pronta all’eventuale sostituzione di Maignan. Tra i profili della Serie A che hanno catturato l’attenzione ci sono Elia Caprile del Cagliari e Zion Suzuki del Parma. valutati 25-30 milioni di euro dai rispettivi club. Ovviamente, non mancano opzioni all’estero.

Noah Atubolu, 23enne tedesco del Friburgo viene osservato con grande attenzione. Ha un contratto in scadenza a giugno 2027, pertanto potrebbe essere acquistato pagando un prezzo inferiore rispetto a quelli fissati per i due colleghi del campionato italiano. Anche l’Inter è sulle sue tracce.

Alla lista dei portieri monitorati mettiamo anche Lukas Hornicek, 23enne ceco che gioca nel Braga. Approdato in Portogallo nel 2019, inizialmente in prestito, è stato acquistato a titolo definitivo un anno dopo per circa 900 mila euro. Ha militato nell’Under 19, nell’Under 23 e nel Braga B prima di entrare a far parte della Prima Squadra. Dal gennaio 2025 è titolare fisso della formazione portoghese.

Il 27 ottobre spiegava che combinando le partite dei primi 10 campionati europei, le qualificazioni alle competizioni UEFA e le partite della fase a gironi delle competizione UEFA di questa stagione, nessun portiere aveva mantenuto tante volte la porta inviolata come Hornicek: 10 in totale. Il portiere ceco ha raggiunto quota 11 dopo ieri con Braga-Santa Clara 5-0 dell’Allianz Cup, la coppa di lega portoghese. 18 presenze stagionali con 11 clean sheet non è niente male. Merito suo e anche di una squadra che si sta difendendo bene in questo inizio di stagione.

Alto 1,98 metri, Hornicek è un portiere forte tra i pali e che non ha paura di uscire dall’area per giocare la palla con i piedi. Nel maggio 2023 ha rinnovato il contratto fino a giugno 2028 e l’accordo prevede anche una clausola di risoluzione da 30 milioni di euro. A ottobre è stato anche convocato dalla nazionale maggiore della Repubblica Ceca. Il Milan lo osserva, per adesso nessuna trattativa, nessuna offerta.