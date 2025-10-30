Milan, addio immediato dopo sei mesi: tripla mossa di Tare

La dirigenza rossonera a lavoro per programmare il prossimo calciomercato. Non solo entrate. Si sta pensando anche ad un addio

Il Milan di Massimiliano Allegri ha la testa alla sfida alla Roma di domenica sera. Sarà la penultima partita prima della nuova pausa per le Nazionali. Poi, così, sarà tempo di nuovi bilanci. Nelle ultime gare c’è stato un evidente passo indietro da parte di Luka Modric e compagni. Il primo posto è ora lontano tre punti dopo i pareggi contro il Pisa e l’Atalanta.

A preoccupare il tecnico livornese sono soprattutto gli infortuni: è evidente che le assenze di Christian Pulisic e Adrien Rabiot hanno pesato tantissimo. Avere una rosa cortissima ha chiaramente accentuato il problema. Oltre all’americano e al francese, infatti, si sono fermati altri calciatori, come Estupinan e Ruben Loftus-Cheek.

L’inglese è tornato a disposizione già contro i bergamaschi, mostrando a tutti quanto possa aiutare il Diavolo. Il sudamericano, invece, rientrerà contro la Roma, tornando a riassaporare il gruppo quest’oggi al pari di Ardon Jashari. Dopo l’Atalanta, però, hanno accusato problemi di lieve entità ben tre elementi, Rafa Leao, Santiago Gimenez e Fikayo Tomori.

Il giocatore più a rischio – anche se sono state escluse lesioni – appare il centrale inglese. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno al pari dei due attaccanti. Senza i tre giocatori, sarebbe nuovamente emergenza.

Milan, Tare si muove: il difensore va via subito

Per provare a risolvere questo problema, sarà inevitabile intervenire sul mercato. Di certo si proverà ad acquistare un centravanti vista la sterilità di Santiago Gimenez, ma Allegri gradirebbe anche un nuovo esterno.

Poi le attenzioni di Igli Tare e Giorgio Furlani si sposteranno sul reparto difensivo, che sta iniziando a scricchiolare. Tomori, Gabbia e Pavlovic appaiono inamovibili, anche per mancanza di alternative. De Winter non ha convinto fino in fondo e Odogu non si è praticamente mai visto.

Il centrale arrivato dalla Germania ha però bisogno di giocare e di mettere minuti nelle gambe. E’ possibile così che a gennaio, l’ex Wolfsburg faccia le valigie, lasciando spazio ad almeno un difensore di esperienza, come può essere Djimsiti. Attenzione però alla possibilità di portarne due di calciatori per rimpolpare il reparto arretrato.

Il Diavolo ha bisogno di esperienza. Per quanto riguarda Odogu, l’idea è quella di cederlo in prestito ad un club di Serie A (come il Lecce o il Cagliari) che possa dargli spazio.