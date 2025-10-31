Ultim’ora Milan-Roma: Allegri recupera tre giocatori, ma due sono a rischio

Arrivano aggiornamenti da Milanello sulle condizioni di alcuni calciatori rossoneri in vista del big match di San Siro.

Per Massimiliano Allegri non è il periodo più fortunato della sua gestione da nuovo allenatore del Milan. Gli infortuni capitati a certi giocatori hanno rappresentato un problema.

Domenica sera c’è Milan-Roma e la giornata di oggi era importante per capire le condizioni di alcuni calciatori alle prese con acciacchi fisici. È stato confermato che Ardon Jashari e Pervis Estupinan hanno lavorato in gruppo anche oggi e che saranno convocati per il big match di San Siro.

Verso Milan-Roma: come stanno Leao, Gimenez e Tomori

Anche Rafael Leao ha lavorato con i compagni, è recuperato dal problema all’anca che lo aveva portato alla sostituzione nell’intervallo di Atalanta-Milan. A Bergamo si erano fatti male anche Fikayo Tomori e Santiago Gimenez, per i quali proseguono le cure: sembra difficile che possano essere a disposizione per Milan-Roma. L’ex Chelsea aveva accusato un problema al ginocchio destro, mentre l’attaccante messicano alla caviglia sinistra. Allegri non sembrava preoccupato dalle condizioni del Bebote dopo la partita a Bergamo, invece esiste la possibilità di non vederlo convocato contro la Roma.

Hanno lavorato ancora a parte Adrien Rabiot e Christian Pulisic, però non è una sorpresa. Al massimo potranno essere disponibili per Parma-Milan di sabato 8 novembre, l’ultima partita prima della nuova sosta nazionali. Per l’americano sembrava esserci qualche chance di essere in panchina contro la Roma, ma alla fine è stata scelta la linea della prudenza. Meglio evitare rischi quando ci sono infortuni muscolari. Salvo sorprese, sarà regolarmente a disposizione la prossima settimana.

Serie A, la probabile formazione di Allegri

Koni De Winter prenderà il posto di Tomori in difesa, mentre in attacco dovremmo vedere Ruben Loftus-Cheek a supporto di uno tra Rafa Leao e Christopher Nkunku. Quest’ultimo finora non ha impressionato e spera in una chance da titolare per dimostrare che l’investimento fatto (35-37 milioni di euro fissi più 5 bonus) non è stato un errore.

(3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao (Nkunku).