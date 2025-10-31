Delusione in Premier, il difensore cambia squadra: il Milan punta al prestito

Un centrale difensivo è al centro di critiche e potrebbe cambiare aria già a gennaio 2026: la società rossonera potrebbe pensarci.

Ci sono due mesi per valutare bene se e come intervenire nella sessione invernale del calciomercato. In queste settimane caratterizzate da alcuni infortuni, in casa Milan è emerso che probabilmente la rosa è un po’ corta. Vero che non ci sono le coppe europee da disputare, però un paio di innesti potrebbero fare comodo a Massimiliano Allegri a gennaio. L’obiettivo di tornare in Champions League non può essere fallito in questa stagione.

In ogni reparto non si può escludere un intervento da parte della dirigenza rossonera, che non farà “follie” in termini di investimenti: valuterà le occasioni presenti sul mercato e poi deciderà come agire. Un ruolo nel quale ci potrebbe essere una mossa è quello di difensore centrale. Più volte si è parlato dell’ingaggio di un profilo esperto per avere maggiore leadership e non solo.

Milan, occasione in Inghilterra: ritorno di fiamma?

Potrebbe tornare di moda Joe Gomez, 28enne difensore inglese in forza al Liverpool. Il Milan aveva raggiunto un accordo con i Reds per circa 15 milioni di euro, però poi l’affare è saltato perché il club inglese non ha trovato un sostituto. C’è un altro centrale che gioca in Premier League e che potrebbe cambiare squadra nel mercato invernale.

Ci riferiamo a Jean-Clair Todibo, che di anni ne ha 25 e che in questo inizio di stagione non sta brillando in un West Ham in grande difficoltà. La squadra è penultima in classifica, ha esonerato Graham Potter per assumere Nuno Espirito Santo e non c’è stato un miglioramento dei risultati. L’ex di Barcellona e Nizza è tornato titolare nelle ultime due partite, perse contro Brentford e Leeds, dopo un periodo tra panchine e non convocazioni.

Se la situazione non dovesse migliorare per Todibo e per il West Ham, allora a gennaio potrebbe concretizzarsi un trasferimento del difensore francese. Arrivato a Londra in prestito nell’estate 2024, è stato poi obbligatoriamente riscattato per 40 milioni di euro. Gli Hammers non vogliono regalarlo, però non va scartata l’ipotesi di un prestito con diritto oppure obbligo condizionato di riscatto.

Todibo non ha avuto un rendimento positivo nella sua prima stagione in Premier League e, se avesse potuto, il West Ham avrebbe evitato di riscattarlo. Le cose non sembrano migliorate nella seconda, quindi è probabile che si possa concretizzare un trasferimento a gennaio. Vedremo se il Milan si farà avanti, dopo aver provato a prenderlo già quando militava nel Barcellona e preferì lo Schalke 04: era gennaio 2020. Il francese era stato accostato anche alla Juventus nel recente passato.