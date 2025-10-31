Maignan è stato scaricato: scelta netta del popolo rossonero

Il portiere, lo ricordiamo, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ecco il dato che è emerso nelle scorse ore

Nell’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta, Mike Maignan si è reso protagonista di un grande intervento che ha permesso ai rossoneri di tornare a Milano con un punto. La parata sul tiro di Zappacosta è davvero spettacolare e mette un po’ a tacere tutte quelle voci dopo la sfida contro il Pisa.

Il portiere transalpino anche contro gli uomini di Alberto Gilardino non è riuscito a neutralizzare un calcio di rigore. Un dato statistico sta particolarmente preoccupando il popolo rossonero ed è legato ai penalty parati da Mike Maignan. Come scritto qualche giorno fa su MilanLive.it, l’ultima volta che l’ex Lille ha parato un rigore era infatti il 6 ottobre 2024, più di un anno fa.

Una partita, che tutto i tifosi del Diavolo ricordano bene: in quella circostanza riuscì a pararlo a Moise Kean in un Fiorentina-Milan, ma il match fu vinto poi dai viola con il risultato di due a uno perché De Gea fece meglio, dicendo no dal dischetto sia a Theo Hernandez che a Tammy Abraham.

Milan, addio Maignan: i tifosi pronti a scaricarlo

I sostenitori del Milan sottolineano così come Mike Maignan abbia perso la propria efficacia tra i pali dagli undici metri. Il portiere francese in questi giorni sta dunque dividendo il proprio popolo. Sfruttando il dibattito tra i tifosi, MilanLive.it ha deciso di proporre un sondaggio sul proprio profilo X:

“Mike Maignan fa discutere e divide i tifosi: c’è chi lo critica perché non para più un rigore e chi lo esalta per il super intervento contro l’Atalanta su Zappacosta! Un addio del francese sarebbe una grave perdita?”

La scelta dei sostenitori del Milan è dunque molto chiara: un eventuale addio di Mike Maignan lascerebbe indifferente il 66,7% dei tifosi, che evidentemente ritengono il francese sostituibile. Il transalpino, lo ricordiamo, ha un contratto in scadenza fra un meno di un anno, il prossimo 30 giugno e il rischio concreto è quello di perderlo a zero.

La trattativa per il rinnovo, d’altronde, è bloccata ormai da tempo e dalle parti di Via Aldo Rossi non c’è per nulla fiducia. La parola fine non è stata scritta, ma non appare così lontana, tanto che circolano sempre più con insistenza i nomi dei sostituti.