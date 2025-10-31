Milan, primo colpo per gennaio: la scelta è già fatta

Il Milan ha già deciso quali saranno le prime mosse per il mercato di gennaio: Tare ha le idee molto chiare

Siamo in una fase molto importante della stagione. Dopo un inizio di alto livello, il Milan ha avuto una brusca frenata. Non tanto dal punto di vista dei risultati (l’ultima e unica sconfitta resta quella contro la Cremonese al debutto) ma della prestazione sì. Nelle gare con Fiorentina, Pisa e Atalanta è sembrato di vedere un Milan in versione Juventus allegriana 2.0, e cioè una squadra che fa grandissima fatica a giocare in un certo modo e ad avere una buona produzione offensiva.

Vedremo a partire da domenica contro la Roma, la prima della classe con il Napoli, se sarà stato solo un caso e se i rossoneri riusciranno a riprendere la giusta via. Allegri non ritroverà Pulisic e Rabiot, ancora alle prese coi rispettivi infortuni, e potrebbe perdere anche Leao, Tomori e Gimenez. Ritrova invece Estupinan e Jashari. Il problema infortuni quindi persiste, e la rosa è corta. A gennaio, durante la sessione di mercato, bisognerà metterci una pezza e Tare sembra avere già le idee chiare su come muoversi.

Milan, idee chiare per gennaio: Tare sa già cosa fare

Il direttore sportivo rossonero sa già come e dove intervenire per rinforzare la squadra di Allegri: si cercherà sul mercato un difensore centrale che possa alzare il livello (potrebbe tornare in auge la candidatura di Joe Gomez) e magari anche un centravanti considerate le difficoltà di Santiago Gimenez. Sono questi i due colpi che Tare ha in mente di fare durante la complicata sessione invernale di calciomercato. Ma chi potrebbero essere questi due acquisti?

In difesa, come detto, Joe Gomez resta un nome forte. I rossoneri seguono anche gli sviluppi della situazione di Kim Min-jae, l’ex Napoli che sta giocando molto poco al Bayern Monaco ma per il quale c’è grande concorrenza. Tare apprezza le qualità del laziale Mario Gila, che lui stesso aveva portato in Italia, e non perde di vista altre opportunità che il mercato offre. Più complicata la questione attaccante: il dossier Vlahovic resta sul tavolo del dirigente ma molto dipenderà anche da quelli che saranno i piani del nuovo allenatore bianconero Luciano Spalletti per lui. Altri nomi: Panichelli dello Strasburgo è una interessante opzione. Il nome nome è quello di Bukhardt, senza dimenticare Joshua Zirkzee che tornerebbe volentieri in Italia.