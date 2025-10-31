Sorpresa Pulisic-Rabiot, la pazza idea di Allegri

Le ultimissime notizie relative all’attaccante americano e al centrocampista francese: ecco a cosa sta pensando il tecnico livornese

Non è stato certo un momento facile per il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri in queste ultime settimane ha dovuto fare i conti con un numero davvero elevato di infortuni. Così contro la Fiorentina, il Pisa e l’Atalanta, il Diavolo si è presentato in emergenza.

Negli ultimi giorni, finalmente, sono iniziate ad arrivare le prime notizie positive: contro i bergamaschi si sono rivisti Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek, ma nel corso della gara hanno accusati dei problemi fisici Santiago Gimenez, Rafa Leao e Fikayo Tomori.

Oggi ecco la notizia del rientro in gruppo del portoghese che sarà dunque regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita di domenica sera contro la Roma. Per l’occasione recupera anche Estupinan che si era fermato nel corso della pausa per le nazionali. Ha ritrovato la squadra al pari di Ardon Jashari.

In questo istante, dunque, sono out per il match contro i giallorossi Rabiot, Pulisic, Gimenez e Tomori. Fra qualche ora la squadra del tecnico livornese tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Carnago e ne sapremo di più.

Milan, Pulisic e Rabiot torna contro la Roma? Il punto della situazione

Al momento appare davvero complicato la presenza dell’attaccante messicano e del difensore inglese. E di Pulisic e Rabiot? Allegri aveva escluso una loro convocazione per la partita contro la Roma, ma domani potrebbe arrivare la clamorosa sorpresa.

Entrambi, d’altronde, oggi, si sono allenati sul campo e non è da escludere che domani lavorino in gruppo. Una possibilità questa che porterebbe Allegri a valutare una loro convocazione. Il tecnico li chiamerebbe al massimo per andare in panchina ma non sarebbe poco visto l’organico ristretto.

Abbiamo visto, però, come all’americano bastino davvero pochi minuti per riuscire a cambiare il volto alla gara. In caso di necessità, dunque, qualora dovesse arrivare il via libera da parte dei medici, Pulisic verrebbe gettato nella mischia. Al momento, ovviamente, solo un’ipotesi. Domani ne sapremo certamente di più.