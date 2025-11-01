Attacco inedito per Allegri, la scelta per Milan-Roma

Le ultimissime notizie relative alla squadra che affronterà i giallorossi domenica sera a San Siro. Le scelte del tecnico livornese

Fra pochissimo Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida tra il suo Milan e la Roma di Gian Piero Gasperini. Un match d’alta classifica che potrà dirci tanto sulle ambizioni del Diavolo, che dopo aver accarezzato la vetta ha perso punti contro il Pisa e l’Atalanta.

I troppi infortuni hanno ovviamente condizionato le prestazioni della squadra rossonera, che contro i giallorossi dovrà ancora fare a meno di diversi elementi. Ieri non si sono allenati con il resto del gruppo Santiago Gimenez, Fikayo Tomori, Adrien Rabiot e Christian Pulisic.

A breve capiremo chi sarà della partita e chi no: al momento non si può escludere un recupero clamoroso dell’attaccante americano e del centrocampista francese, che potrebbero accomodarsi in panchina qualora dovessero allenarsi con la squadra a breve. Sarebbe un segnale di fiducia per un gruppo che ha dovuto fare i conti con un’importante emergenza che ha portato tutti a stringere i denti.

Milan, riecco Ruben Loftus-Cheek: Allegri studia la sua posizione

Contro l’Atalanta, però, si è rivisto una pedina importante, come Ruben Loftus-Cheek. Il calciatore inglese ha confermato di essere in fiducia, dopo una stagione da dimenticare. L’affaticamento muscolare non ha scalfito l’ex Chelsea che si candida a prendersi una maglia da titolare.

Chi vive Milanello non ha dubbi sul fatto che Ruben Loftus-Cheek sia pronto a giocare dal primo minuto, dopo essere entrato benissimo contro l’Atalanta. Massimiliano Allegri è rimasto felicemente colpito dalla prestazione dell’inglese. Domenica sera, dunque, sarà in campo dall’inizio contro la Roma di Gian Piero Gasperini.

Ma in quale ruolo? Loftus-Cheek può prendere il posto di Samuele Ricci a centrocampo, in attesa, chiaramente, del rientro di Adrien Rabiot, ma può giocare in attacco, come è successo contro l’Atalanta. La sua fisicità e i suoi centimetri possono tornare utili al pari dei suoi strappi.

Così Loftus-Cheek può di fatto prendere il posto di Santiago Gimenez, affiancando il recuperato Rafa Leao. Al momento è questa l’idea a cui sta pensando Allegri. Una coppia inedita, dunque, per la Roma, con la possibilità di affidarsi a Christopher Nkunku