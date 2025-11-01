Leao, Gimenez, Tomori, Pulisic, Rabiot: il punto di Allegri sugli infortunati

Allegri alla vigilia di Milan-Roma ha parlato dei giocatori che in questo periodo sono stati alle prese con problemi fisici.

Il Milan non è stato molto fortunato in queste settimane con la questione infortuni. La scorsa sosta nazionali è stata quasi devastante per Massimiliano Allegri, che anche successivamente si è ritrovato alcuni calciatori acciaccati.

Nella conferenza stampa di oggi l’allenatore rossonero ha fatto il punto della situazione: “Leao sta bene. Tomori difficilmente recupererà, anche se fortunatamente sono stati esclusi problemi importanti. Ha giocato anche da infortunato, oggi vediamo. Pulisic dovrebbe esserci a Parma, mentre Rabiot è difficile. Gimenez ha un problema alla caviglia, oggi vediamo se verrà con noi o tornerà a Parma. Estupinan è recuperato. Jashari ha fatto un solo allenamento, quindi difficile che sarà in panchina domani“.

Sicuri di essere convocati per Milan-Roma solamente Pervis Estupinan e Rafael Leao, dunque. C’è qualche chance di avere anche Santiago Gimenez, mentre Fikayo Tomori probabilmente non ci sarà. Confermato che Christian Pulisic potrebbe tornare per Parma-Milan, mentre per Adrien Rabiot potrebbe esserci la necessità di attendere il derby Inter-Milan post-sosta.