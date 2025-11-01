Milan, doppio colpo a zero: domenica arrivano a San Siro

Occhi puntati in casa Roma per il Diavolo. La sera del 2 novembre i giallorossi arriveranno a San Siro per sfidare gli uomini di Allegri

E’ già vigilia di campionato per il Milan. Il calendario del Diavolo prevede la sfida contro la Roma, domenica sera a San Siro. Una sfida non certo facile contro una squadra che ha avuto un grande inizio grazie al lavoro di Gian Piero Gasperini.

I rossoneri così dovranno tornare ad alzare il proprio livello se vorranno uscire con i tre punti dallo stadio Meazza. La situazione non è certo delle migliori, con gli infortuni che continuano ad essere parecchi. Oggi è arrivata la buona notizia del recupero di Rafa Leao, che ha superato i guai all’anca e ha lavorato con il resto del gruppo.

Non lo hanno fatto, invece, Fikayo Tomori e Santiago Gimenez così come Adrien Rabiot e Chris Pulisic, che vanno, ovviamente, verso il forfait contro la Roma. I giallorossi si presenteranno a Milano senza il centravanti Ferguson e molto probabilmente Angelino. Il resto della rosa, dunque, è a disposizione.

Calciomercato Milan, occhi puntati in casa Roma: due affari a costo zero

Milan e Roma hanno dimostrato di essere due società pronte a fare affari tra di loro. E’ successo due estati fa con lo scambio di prestiti tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Ad agosto ci hanno provando nuovamente stavolta con Santiago Gimenez e Dovbyk, ma senza successo.

Non è stata trovata la quadra, nonostante i due centravanti fossero stati scaricati. Ora il Diavolo pensa a mettere le mani su due giocatori di proprietà dei capitolini. Sono due giocatori in scadenza di contratto e sono pronti a liberarsi a zero fra qualche mese.

Uno è Pellegrini che difficilmente rinnoverà con la Roma e che potrebbe interessare al Milan soprattutto per una questione di liste, l’altro – un po’ a sorpresa – è Celik. Il turco sta stupendo tutti e con Gian Piero Gasperini sta facendo davvero bene sia da braccetto che da esterno a tutta fascia. E’ propria questa duttilità che piace al Milan, che potrebbe risolvere due problemi. Per il 2026, dunque, attenzione a Celik: una grande prova domenica potrebbe spianargli la strada verso Milano