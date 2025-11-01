@ML – “Leao bocciato, così contro la Roma”: le ultime da Milanello (Video)

Le dichiarazioni dopo la conferenza stampa del tecnico livornese. Ecco le notizie che arrivano dal centro sportivo di Carnago

Domani il Milan di Massimiliano Allegri affronterà la Roma di Gian Piero Gasperini allo stadio San Siro. Una sfida delicata per il Diavolo, reduce da due pareggi, contro il Pisa e l’Atalanta. Serve tornare a vincere per non staccarsi dalla vetta: il tecnico livornese lo sa bene, ma deve fare i conti con un elenco lungo di giocatori infortunati.

Per fare il punto della situazione in casa rossonera, alla vigilia del delicato match contro i capitolini, MilanLive.it ha intervistato Maurizio Cardone: “Allegri è uno che non si scompone e in conferenza non fa mai drammi nonostante si arrivi da due pareggi. Le sensazioni in vista di domani sono quelle di un Milan che farà un’ottima prova contro la Roma. Il mister ci ha presentato bene le inisidie che possono arrivare dai giallorossi. Una squadra che si è strutturata, non solo con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, che la sta plasmando. E’ importante, infatti, anche l’arrivo di Massara, che si è andato ad aggiungere a Ranieri”.

Milan-Roma, le scelte di Allegri: sorprese in attacco

“Mi immagino una partita molto fisica – prosegue il collega -, non penso però che si possa parlare di crocevia“. Poi con Maurizio Cardone si affronta il discorso relativo alla formazione.

La lente di ingrandimento è così puntata sul reparto avanzato. Un reparto che rischia di dover fare a meno, ancora di diverse pedine: “Ho la sensazione che domani ci siano sia Loftus-Cheek che Nkunku insieme”.

Maurizio Cardone non è molto convinto di quanto è stato affermato sulla sostituzione contro l’Atalanta di Leao – “Magari c’è un fastidio, quello all’anca, come è stato detto, ma credo ci sia molto di fastidio da parte di Allegri, nell’atteggiamento. Magari decide di schierarlo a gara in corso: Leao d’altronde ha dimostrato di essere capace di spaccare le partite subentrando dalla panchina”. Il giornalista punta così il dito contro l’attaccante portoghese, dal quale si separerebbe volentieri.