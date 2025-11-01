@ML – Rinnovo Leao, non tutti lo vogliono: “Si continua a dire che bisogna aspettarlo…”

Il portoghese finisce nel mirino a Milanello. Ecco cosa è stato detto, tra presente e futuro: il punto della situazione

Nel corso dell’intervista a Maurizio Cardone, intervenuto ai microfoni di MilanLive.it, alla vigilia della sfida dei rossoneri contro la Roma di Gian Piero Gasperini, si è parlato tanto di Rafael Leao.

Il portoghese continua a far discutere. Il giocatore è stato protagonista della vittoria contro la Fiorentina, in cui ha realizzato una doppietta decisiva. Ha segnato un grande gol da fuori area e poi ha deciso di prendersi la responsabilità di calciare un rigore. Si è così ripetuto, con un’altra rete contro il Pisa, prima di offrire una prestazione per nulla all’altezza a Bergamo. Inevitabilmente Leao in questi giorni ha fatto tanto parlare.

Maurizio Cardone ha detto la sua sul calciatore, che continua ad alternare prestazioni di alto livello ad altre deludenti. Il collega mostra tutte le sue perplessità in merito al cambio di martedì sera, contro l’Atalanta: “Magari c’è un fastidio, quello all’anca, come è stato detto, ma credo ci sia molto di fastidio da parte di Allegri, nell’atteggiamento”.

“Magari decide di schierarlo a gara in corso contro la Roma – prosegue il giornalista -. Leao d’altronde ha dimostrato di essere capace di spaccare le partite subentrando dalla panchina”.

Milan, dito puntato contro Leao: “Deve essere sempre decisivo”

Inevitabilmente si affronta l’argomento legato al futuro di Leao, che secondo le ultime notizie sarebbe pronto a rinnovare con i rossoneri: “Modric è ovviamente di un’altra categoria, ma per me il leader tecnico del Milan è Christian Pulisic, che fa quello che non fa Leao. Abbina ad un rendimento straordinario, la continuità che manca al portoghese. Il dieci è un classe 1999 e si continua a dire che bisogna aspettare Leao…”

“E’ vero che dà un contributo alla squadra, ma a che cifre? Ha uno stipendio importante ed io mi aspetto che sia sempre decisivo. Se non lo riprende Allegri… Noi abbiamo visto Leao versione prime nell’anno scudetto. Quest’anno abbiamo visto un giocatore che ha fatto tre gol contro Pisa e Fiorentina e poi si è adagiato, un po’ la fotografia della carriera di Leao”.

Maurizio Cardone fa dunque capire in maniera chiara che il tempo per Rafa Leao sta per scadere. Visto quanto costa alle casse del Diavolo, non sarebbe così sbagliato pensare ad una cessione.