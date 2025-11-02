Leao ha fatto una promessa al Milan: Tare svela tutto in diretta

Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Milan-Roma: ha raccontato un retroscena riguardante Leao.

Il Milan affronta la Roma a San Siro e anche stasera deve rinunciare ad alcuni giocatori importanti. Ma Massimiliano Allegri non è uno che si piange addosso e che cerca scuse: si aspetta una grande prestazione da chi ha a disposizione. Tra questi c’è Rafael Leao, che parte titolare in attacco assieme a Christophe Nkunku.

Igli Tare nel pre-partita ha concesso la consueta intervista a DAZN e ha parlato così del numero 10 rossonero: “È un ragazzo molto per bene. Da fuori le persone hanno un’idea, ma da dentro è tutt’altro. Abbiamo parlato tantissimo questa settimana, quando sta bene è un calciatore che ti fa vincere le partite da solo. Sono fiducioso che stasera farà una grande partita, anche perché ce l’ha promesso“.

Un grande Leao in Milan-Roma?

Leao ha promesso una prestazione importante stasera a San Siro e speriamo di rivederlo in grande spolvero. La doppietta decisiva contro la Fiorentina sembrava il preludio a un periodo di prove importanti, però contro Pisa e Atalanta non è andata bene. A Bergamo è stato sostituito nell’intervallo a causa di un problema all’anca, ma ha recuperato e per Milan-Roma non avrà scusanti di natura fisica.

Tare ha parlato anche di Nkunku e Gimenez (assente per infortunio) prima del calcio di inizio: “Nkunku il 72% della sua carriera l’ha giocato da prima punta. È un attaccante un po’ particolare. Per la prima volta gioca con Leao, in allenamento hanno fatto vedere di saper combinare insieme, vedremo come andrà stasera. Gimenez? È in un periodo no, ma voglio dire che ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff. Il suo infortunio è arrivato in un momento che non ci voleva, però guardiamo avanti. Fanno parte del gioco queste cose“.