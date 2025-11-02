Milan, cambiano le gerarchie: per Allegri è un nuovo titolare

Le ultimissime notizie in vista della gara di stasera contro la Roma. Il Milan è pronto a scendere in camp con i giallorossi a San Siro

Nella serata di ieri è arrivata la notizia che ha fatto felici davvero tutti, relativa alla convocazione di Ardon Jashari. Dopo il brutto infortunio in allenamento, il centrocampista torna a disposizione di Massimiliano Allegri. Lo fa con quattro allenamenti in gruppo nelle gambe. Troppo poco per poter pensare ad un impiego reale del giocatore. La voglia è ovviamente tanta ma serve pazienza.

Tra i giocatori a disposizione, un po’ a sorpresa, c’è anche Fikayo Tomori, che sembrava dover dare forfait. Un recupero in extremis, insieme a quello di Jashari, che va ad allungare una panchina un po’ meno corta rispetto alle ultime uscite. E’ stato convocato, inoltre, anche Estupinan.

L’esterno sudamericano rientra dopo il problema alla caviglia rimediato in Nazionale. In queste partite senza l’ex Brighton ha giocato Davide Bartesaghi. Per l’italiano un inizio non certo facile: dopo l’espulsione rimediata contro il Napoli da parte di Estupinan, il giovane azzurro è stato buttato nella mischia e ha dovuto fare i conti con gli esterni destri più forti della Serie A.

Bartesaghi si prende il Milan, Estupinan deve rincorrere

Prima quelli del Napoli, poi Conceicao della Juve e Dodo della Fiorentina. Bartesaghi è così cresciuto di partita in partita, mostrando di avere importanti margini di miglioramento.

Ieri, in conferenza stampa, è arrivata la certificazione da parte di Massimiliano Allegri: “Bartesaghi è uno dei titolari della rosa del Milan. Può migliorare soprattutto negli ultimi 30 metri, anche perché ha un ottimo piede”, ha affermato il mister.

Non si tratta, certo, di una bocciatura per Estupinan. Ma il sudamericano non è Theo Hernandez e per Bartesaghi ci sono tutte le possibilità per insidiarlo. Non è un caso se stasera, contro la Roma, Massimiliano Allegri è intenzionato a puntare ancora sull’italiano.

Sono queste le indiscrezioni a poche ore dal calcio d’inizio della sfida di San Siro. In estate, Allegri ha confessato a chi lo conosce bene di essere rimasto particolarmente colpito dalle qualità del giovane difensore italiano, tanto da prevedere per lui un futuro in Nazionale. Il livornese, dunque, ci punta davvero tanto su Bartesaghi.