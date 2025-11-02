@ML – “Colpo Osimhen per Allegri”, l’annuncio da Milanello

Le ultimi notizie sul calciomercato dei rossoneri. A gennaio il Diavolo sarà chiamato ad acquistare dei giocatori per migliorare la rosa

“Se il Milan è lì, in alto, attaccato al treno Scudetto, deve fare un investimento in difesa. Lì la coperta è corta: ad agosto si è fatto un mercato eccellente in uscita, ma incompleto in entrata. Serviva prendere un centravanti, per il quale servono i soldi, e un difensore. Qui, invece, si poteva investire senza spenderne tanti. Il Milan si è fatto sfuggire un giocatore come Leoni. Oggi i rossoneri hanno assolutamente bisogno di un nuovo difensore centrale”.

Parla così da Milanello – ai microfoni di MilanLive.it – il collega Maurizio Cardone, per fare il quadro della situazione del mercato in casa rossonera in vista dell’inverno. A detta di tutti, il Diavolo necessità di un centrale difensivo, magari esperto, che possa dare una mano a Tomori, Gabbia, Pavlovic e De Winter.

Allo stesso tempo, però, si proverà a prendere un centravanti. Santiago Gimenez ha deluso le aspettative, non riuscendo a trovare la via della rete, e Nkunku non ha certo fatto meglio. Serve, dunque, qualcuno che possa dare una mano a Christian Pulisic e Rafa Leao.

Milan, ecco il nome giusto per Allegri

In questi giorni stanno circolando davvero diversi nomi. Maurizio Cardone ai microfoni di MilanLive.it non ha dubbi su chi servirebbe a Massimiliano Allegri: “Si possono fare dieci nomi, ma il Milan ha speso 40 milioni per Nkunku..”, esordisce il giornalista.

“Se devi acquistare un bomber devi spendere tanti soldi, 50-60 milioni. Un centravanti da 20 milioni non ha senso! Se devo dirti un nome, ma è un’utopia, ti dico Osimhen. Il nigeriano è il giocatore perfetto per il modo di giocare di Allegri”.

Il nigeriano, pagato a caro prezzo dal Galatasaray, questa estate, come ha detto bene Cardone, è una vera e propria utopia. Tra stipendio e cartellino, è impossibile pensare, al momento, ad un suo acquisto. Fra un paio di stagione, magari, la situazione potrebbe essere diversa.

Oggi il nome giusto potrebbe essere uno come Joshua Zirkzee. Un profilo che ha dimostrato di poter far benissimo in Italia e che ha deluso le aspettative in Inghilterra. Il Milan può così strapparlo al Manchester United a buon prezzo e con un’ottima formula, quella del prestito con diritto di riscatto.