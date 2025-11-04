Milan, il rientro di Pulisic è un problema: “E non sarà facile risolverlo”

Nella prossima partita contro il Parma ci sarà probabilmente il rientro di Pulisic: ora Allegri dovrà risolvere un… problema

Il Milan tornerà in campo sabato per sfidare il Parma all’Ennio Tardini. Una partita da non sottovalutare considerando le difficoltà dei rossoneri contro Fiorentina, Pisa e Cremonese. Fino ad oggi, infatti, i rossoneri hanno dimostrato di essere grande con la grandi (sei partite, quattro vittorie e due pareggi) e meno grande con le piccole. Ed è un problema di natura strategica. Il Milan è costruito, per caratteristiche e per principi di gioco dell’allenatore, per esaltarsi negli spazi aperti e per sfruttare le ripartenze.

E questo è più facile farlo contro le big, che vogliono invece avere il controllo della palla e del gioco. Al contrario, le piccole lasciano giocare il Milan, e in quel caso vengono fuori tutte le lacune di una squadra che con la palla fra i piedi per troppo tempo non sa quasi cosa farci. La buona notizia è che per sabato è previsto il rientro di Christian Pulisic, che andrà in panchina con possibilità di rivedere il campo nel secondo tempo. Il suo ritorno è un… “problema” da risolvere.

Milan, problema di abbondanza: Allegri deve risolverlo

Senza Pulisic, abbiamo visto un Rafael Leao in versione seconda punta ad occupare il centro sinistra. Non a caso, è riuscito ad avere un impatto importante sulle gare a partire da quella contro la Fiorentina (decisivo con una doppietta). Domenica contro la Roma ha giocato forse la sua miglior partita del campionato finora. Quelle stesse zolle che ha calpestato lui però solo anche quelle preferite da Pulisic.

Con il rientro dell’americano, che è assolutamente e indiscutibilmente un titolare del Milan, Allegri dovrà trovare la soluzione per farlo coesistere con Leao. Che, a dire il vero, sta anche migliorando come prima punta nel lavoro spalle alla porta. Però, come abbiamo detto, la sua comfort zone resta il centro sinistra e qualche metro più dietro: è così che riesce ad esaltare le sue qualità e caratteristiche. Insomma, Allegri dovrà trovare il modo per farli giocare insieme e rendere al meglio. La soluzione potrebbe essere un attacco che non dà riferimenti, che si interscambia e si muove azione dopo azione. Così è anche attuabile la solita strategia di attesa e ripartenza, con entrambi molto abile negli spazi. Senza dimenticare Nkunku e Gimenez, altri due titolari, a riprova del fatto che il Milan ha una rosa di primo livello e assolutamente idonea a puntare allo Scudetto. Un “problema” di abbondanza che tutti vorrebbero avere.